Общество и люди

Первый день зимы: смешные поздравления и открытки

Первый день зимы — веселый праздник, поэтому поздравлять с ним стоит весело.

А «ФАКТЫ» собрали для вас прикольные открытки и поздравления.



Привет вам, простуда и сопли!

Ура уменьшению суток!

Да здравствуют громкие вопли

Заваленных в снег институток!

И все-таки я с наслажденьем

Лицо первым снегом умою,

Дарующим перерожденье!

А Вас поздравляю с зимою!



***

Дворник сменил метлу на лопату,

Котик согреться пытается зря.

А если взглянуть на дату,

Там первое декабря!



***

Загадай желание

В первый день зимы.

И оно исполнится,

Только верь и жди.

Ведь зима — волшебница,

Добрая, при том.

Знаю, счастье встретится,

И зайдет в твой дом!



***

Снег пушистый серебрится,

Лед сверкает и блестит,

К нам зима на тройке мчится

И порадовать спешит:

Смехом звонким, искрометным,

Новогодней кутерьмой,

Рождеством Святым задорным

И крещенскою водой!

Пусть завьюжит вас здоровьем,

Много счастья принесет,

Вместе с радостью, с любовью,

Зимних красок хоровод!

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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