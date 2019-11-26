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Первый день зимы: смешные поздравления и открытки
Первый день зимы — веселый праздник, поэтому поздравлять с ним стоит весело.
А «ФАКТЫ» собрали для вас прикольные открытки и поздравления.
Привет вам, простуда и сопли!
Ура уменьшению суток!
Да здравствуют громкие вопли
Заваленных в снег институток!
И все-таки я с наслажденьем
Лицо первым снегом умою,
Дарующим перерожденье!
А Вас поздравляю с зимою!
***
Дворник сменил метлу на лопату,
Котик согреться пытается зря.
А если взглянуть на дату,
Там первое декабря!
***
Загадай желание
В первый день зимы.
И оно исполнится,
Только верь и жди.
Ведь зима — волшебница,
Добрая, при том.
Знаю, счастье встретится,
И зайдет в твой дом!
***
Снег пушистый серебрится,
Лед сверкает и блестит,
К нам зима на тройке мчится
И порадовать спешит:
Смехом звонким, искрометным,
Новогодней кутерьмой,
Рождеством Святым задорным
И крещенскою водой!
Пусть завьюжит вас здоровьем,
Много счастья принесет,
Вместе с радостью, с любовью,
Зимних красок хоровод!
Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!