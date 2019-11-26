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Когда в обращении появятся монеты 5 и 10 гривен и новые банкноты 50 и 200 гривен (фото)

В Украине вскоре появятся в обороте новые монеты и банкноты. Таким образом, Национальный банк завершает обновление банкнотного и монетного ряда гривни, которое началось с выведения из обращения мелких монет. Как сообщает пресс-служба НБУ, это обновление позволит усилить защиту национальной валюты от подделок, обеспечит удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

В частности, в обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные гривни. В то же время будут введены обновленные банкноты с усовершенствованной системой защиты номиналом 50 и 200 гривен, которые по дизайну наследуют банкноты нового поколения номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Этими нововведениями Нацбанк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривни, которая началась в 2014 году.

В НБУ назвали ключевые даты поступления в оборот новых банкнот и монет:

20 декабря 2019 года — будут введены в обращение монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;

25 февраля 2020 года — в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;

примерно в середине 2020 года — в обращение введут монеты номиналом 10 гривен.

В НБУ отмечают, что современная система защиты украинских банкнот не уступает защите ведущих валют мира, например, евро или долларов США. Как следствие, уровень подделки украинских денег стабильно низкий. Именно для усиления защищенности гривневых банкнот Национальный банк обновляет дизайн банкноты 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года.

Обновленные банкноты имеют усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемент для людей со слабым зрением. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защиты. Серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы два инновационных защитных элемента.

Первый — это оптически переменный элемент SPARK — в виде стилизованного изображения водяной лилии которая должна постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты.

Второй — «оконная» защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривни. Если изменять угол наклона банкноты, то наблюдается кинетический эффект — меняется направление движения ее фонового изображения.

В Национальном банке пояснили, что замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь монеты обращаются около 20—25 лет. В то время как банкноты 5 и 10 гривен требуют замены в среднем каждые один-два года.

Старые банкноты номиналом 5 и 10 гривен постепенно, в результате естественного износа, будут заменяться в обращении монетами, а старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен — обновленными банкнотами.

Напомним, в этом году в рамках оптимизации банкнотно-монетного ряда Нацбанк с 1 октября вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и прекратил пополнение в обращении монетами номиналом 25 копеек. А с 25 октября ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен.

Таким образом, номинальный ряд гривни сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Поскольку те монеты номиналом 25 копеек, которые попадают в банки, возвращаться в оборот не будут, то постепенно их будет становиться все меньше, вплоть до полного выведения из обращения. В результате номинальный ряд гривни достигнет наиболее оптимального количества — 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

В НБУ подчеркнули, что номинальные ряды ведущих стран мира имеют в среднем 11—13 номиналов денежных знаков. Например, у австралийского доллара 11 номиналов, у британского фунта стерлингов и чешской кроны — 12 номиналов, у швейцарского франка — 13 номиналов. Таким образом, шесть гривневых банкнот и шесть монет в обращении — это не только удобно для расчетов, но и соответствует практике ведущих центральных банков мира.

Стоит напомнить, что новая банкнота самого крупного номинала — 1000 гривен имеет инновационные полиграфические элементы защиты. В частности, это полимерная лента, введенная в толщу бумаги. Лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. На нее нанесено цифровое изображение номинала и малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Фото с сайта НБУ

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