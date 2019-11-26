Мишина и Кот выступали все хуже и хуже: Яма раскритиковал победителей «Танців з зірками» (фото)

Шоу-бизнес

Третий сезон проекта «Танці з зірками» закончился победой пары Ксении Мишиной и Евгения Кота. На втором месте оказались Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Третью ступеньку заняли Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» постоянный судья шоу, известный танцор Влад Яма раскритиковал победителей, назвал свой любимый номер и признался, будет ли вновь участвовать в проекте.

— В целом сезон сложился, — сказал Влад Яма. - Правда, сложно сказать, насколько он был сильнее по сравнению с предыдущими. Но однозначно — разнообразнее, красочнее и откровеннее. Было много эмоциональных, смелых постановок. Лично мне было чему удивиться. Причем не раз.

— Жалели, что кто-то из участников таки не дошел до финала?

— Если говорить о тройке финалистов, то потенциально там могла быть MARUV или Люда Барбир. Вместо Вики Булитко. Но, так или иначе, финал все равно должен был стать женским.

— Значит, Вова Остапчук не дотягивал до того, чтобы в него выйти?

— Думаю, по танцам — нет. И дело даже не в том, что в этом сезоне мужской состав звезд был слабоват. Просто в прошлом он был невероятно сильным — Макацария, Ласточкин, Вишняков. Если бы в каждом сезоне так…

— Вы предполагали, что победит пара Ксении Мишиной и Жени Кота?

— Рассчитывал, что все сложится именно так. Это были внутренние ожидания того, что за Ксению зрители будут голосовать лучше, чем за Аню. Хотя по танцу, конечно, Аня с Сашей заслуживали этот кубок чуть больше.

В какой-то степени на победу Ксении и Жени повлияли, конечно, поклонницы Кота. Но, думаю, в большей степени все же прекрасные актерские данные Ксении Мишиной. И, конечно, ее жизненная история.

— Потому что этот проект не только про танцы?

— Совершенно точно! Впрочем, как и любой проект, в котором решение принимает зритель. Профессиональные умения — еще не достаточный повод для победы. Работает и история, помогающая составить образ героя.

— В этом сезоне вы и сами выходили на паркет вместе с парой Анны Ризатдиновой.

— Это было прекрасно! Я оторвался по полной! Но, собственно, мы такую цель и ставили. Хотелось сделать свежо и непохоже на то, что было до этого. Просто разбавить атмосферу борьбы, конкуренции, а иногда и скандалов на паркете. Мне кажется, это у нас получилось.

— У вас появился любимый номер за все время сезона?

— Это румба Ани Ризатдиновой, которую она танцевала в финале. Было очень круто. И так откровенно, что порой даже у меня не хватило бы смелости представить себе что-то подобное в реальной жизни. А они это сделали на паркете! В общем, впечатление осталось.

— Похоже, для полноты впечатлений на паркете все же не хватало MARUV.

— Потенциально — да, но теперь сказать сложно. Она продержалась несколько эфиров, и это было очень хорошо, но что было бы с ней дальше — вопрос. В тот момент, когда она уходила, я, конечно, был уверен, что ей надо еще танцевать. Хотя по ходу проекта все могло измениться.

Кстати, с Ксенией Мишиной у меня сложилось подобное ощущение какой-то незавершенности. Ее пара очень хорошо стартовала. Первые четыре-пять эфиров я был абсолютно уверен в их победе и всем сердцем этого желал. Но каждый раз Катя Кухар успокаивала мои порывы, говоря, что не все так хорошо и идеально. Как оказалось в итоге, она была права. К середине проекта Ксения и Женя перестали удивлять меня настолько сильно, как вначале. На мой взгляд, последние три-четыре эфира они выступали все хуже и хуже. У победителей так быть не должно!

— Может, просто выдохлись от долгого марафона?

— Думаю, причина в том, что стало больше бального танца. Отличия в техническом уровне Ани и Ксении стали очевидными. Это было заметно и по нашим оценкам.

— Но Аня была изначально подготовлена лучше остальных участников.

— В плане техники и координации — соглашусь. Но в актерском — все с точностью до наоборот. Во многих танцах Ксении было гораздо проще показать образ, а это было решающим моментом. Тут гимнастика только мешала.

— Что помогло Вике Булитко дойти до финала, несмотря на то, что ей явно танцы не давались?

— Соглашусь, что у Вики была специфическая координация, которая не очень подходит к танцам. Причем в любом стиле она выглядела плюс-минус одинаково. Но судя по тому, что их пара с Димой Дикусаром ни разу не была в номинации, они нравились зрителям.

— Может, голосовали поклонницы Дикусара?

— Очень сомневаюсь. Вика действительно народная любимица. К тому же зрительницы проекта отождествляют себя с героями шоу, и многие видели себя в Вике. Тогда становится понятным то, что произошло.

— Подобная пара всегда нужна в сезоне. Вспомнить Диму Комарова, Лесю Никитюк.

— Хотя вначале я думал, что на эту роль претендует Миша Кукуюк, но ошибся.

— Кстати, судя по комментариям Дикусара, создавалось впечатление, что между вами давняя конкуренция.

— Не знаю, что может быть между участником и судьей проекта. Просто каждый делает свою работу, и это должно быть хорошо. А вот давать советы судьям в сюжетах не очень корректно. Что касается нас, то мы оценивали двух участников пары. И порой профессиональным бальникам, каким является и Дима, приходилось танцевать современную хореографию, которая была для них чужой. Поэтому, если участник выглядел в этом нелепо, не заметить это было невозможно.

— Именно ваших комментариев многие ждут. Если будет четвертый сезон…

— С удовольствием пойду. Мне особенно пришлась по душе концовка сезона. Иногда чувствовал, что даже доволен собой, а это происходит со мной достаточно редко.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о своем участии в шоу «Танці з зірками» откровенно рассказала популярная телеведущая Людмила Барбир.

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