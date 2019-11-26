Стиль жизни

Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака

Пятница, 6 декабря, день, который лучше всего посвятить семье, детям.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен

Не исключены разногласия с руководством, отношения с коллегами могут зайти в тупик.

Телец

Благоприятный день для походов по магазинам и крупных приобретений.

Близнецы

Звезды не рекомендуют вам много экспериментировать над вашей личной жизнью и отношениями.

Рак

Нежелательно отправляться в долгие поездки, особенно за рулем.

Лев

Порадуют новости, касающиеся любимого человека или ваших отношений.

Дева

Этот день связан с сильными переживаниями, часто лишенными реальных причин.

Весы

Вам удастся расквитаться со старыми долгами, выполнить задачи, поставленные ранее.

Скорпион

Благоприятный день для новых знакомств, увлечений, смены имиджа.

Стрелец

Важно следить за порядком в финансовых делах; нежелательно брать и давать в долг.

Козерог

Козероги могут позволить себе небольшие покупки, но от крупных приобретений лучше воздержаться.

Водолей

Хороший день для приема гостей или родственников. Если у вас с ними напряженные отношения, то отличный шанс помириться.

Рыбы

Возможны некоторые колебания в самочувствии. Есть вероятность незапланированных приемов алкоголя.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter