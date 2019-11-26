Стиль жизни

Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Суббота, 7 декабря, — день, который принесет удачу тем, кто готов действовать.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен

Прекрасный день для поездок, отдыха на турбазе, а также занятий активными видами спорта.

Телец

Возможно, Тельцу придется побегать по инстанциям, чтобы добиться справедливости.

Близнецы

Повышенная эмоциональность приведет к ссорам с близкими людьми и психической неуравновешенности.

Рак

Вы будете так блистать, что позади останутся завистники и конкуренты.

Лев

Льву стоит провести время с друзьями, с которыми он не виделся сотню лет.

Дева

Ждет разговор с одним из коллег, не отказывайтесь от его мудрых советов.

Весы

Гороскоп обещает короткие и дальние командировки, которые приведут к финансовому благополучию.

Скорпион

Аккуратнее в словах, особенно, если беседуете с родственниками. Близких людей легко обидеть.

Стрелец

Хорошо пройдут занятия, направленные на очищение организма и укрепление иммунитета.

Козерог

Звезды напоминают: в питании нужен строгий контроль. Козерогу следует придерживаться диеты и пропить витамины.

Водолей

У Водолеев день, когда можно запросто воплотить в жизнь все намеченные планы.

Рыбы

Рыбы будут страдать от перепадов настроения. Для финансового обогащения нужно подспорье со стороны.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter