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Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака
Суббота, 7 декабря, — день, который принесет удачу тем, кто готов действовать.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Прекрасный день для поездок, отдыха на турбазе, а также занятий активными видами спорта.
Телец
Возможно, Тельцу придется побегать по инстанциям, чтобы добиться справедливости.
Близнецы
Повышенная эмоциональность приведет к ссорам с близкими людьми и психической неуравновешенности.
Рак
Вы будете так блистать, что позади останутся завистники и конкуренты.
Лев
Льву стоит провести время с друзьями, с которыми он не виделся сотню лет.
Дева
Ждет разговор с одним из коллег, не отказывайтесь от его мудрых советов.
Весы
Гороскоп обещает короткие и дальние командировки, которые приведут к финансовому благополучию.
Скорпион
Аккуратнее в словах, особенно, если беседуете с родственниками. Близких людей легко обидеть.
Стрелец
Хорошо пройдут занятия, направленные на очищение организма и укрепление иммунитета.
Козерог
Звезды напоминают: в питании нужен строгий контроль. Козерогу следует придерживаться диеты и пропить витамины.
Водолей
У Водолеев день, когда можно запросто воплотить в жизнь все намеченные планы.
Рыбы
Рыбы будут страдать от перепадов настроения. Для финансового обогащения нужно подспорье со стороны.
Хорошего вам дня!
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