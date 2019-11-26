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Похоронный венок под двери: в международный розыск объявили украинца, пытавшегося запугать венгерского пограничника
В Венгрии продолжается расследование случая с похоронным венком, подкинутым под дом сотруднику местной пограничной полиции. Установлено, что за угрозами венгерскому пограничнику стоял гражданин Украины. Злоумышленник объявлен в международный розыск, шантажиста арестуют сразу при появлении на территории Евросоюза.
Траурный венок и послания с угрозами были подброшены под дом пограничнику 20 октября. Исполнителей нашли и арестовали практически сразу. Двое мужчин-венгров признались, что нанял их гражданин Украины. Он же написал угрозы на траурных лентах на венке, а также помог доставить недвусмысленное послание по нужному адресу.
Как сообщает Mukachevo.net, конфликт между украинцем и венгерским пограничником возник на почве незаконного провоза сигарет. Венгерский погранпатруль перехватил на границе большую партию табачных изделий, и контрабандисты решили отомстить.
Напомним, в Закарпатье контрабанду сигарет открыто признают более прибыльным бизнесом, чем наркоторговлю либо поставки оружия. Для контрабандистов придуманы новые, более высокие штрафы, но этот закон еще должна утвердить Верховная Рада.
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