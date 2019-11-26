Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Звезды не советуют сегодня предаваться печали и унынию.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Вам предстоит столкнуться с серьезными проблемами. Решать их легче вместе с близкими.

Телец

Любовные пары могут ссориться из-за пустяков. Сегодня вероятность отравлений и аллергических реакций очень велика.

Близнецы

День связан с ростом творческого потенциала. К сожалению, и проблемы не исключены.

Рак

День подходит для крупных инвестиций, приобретения недвижимости. Можно переезжать или начинать ремонт.

Лев

Возможны необычные ситуации, в которых вы проявите себя наилучшим образом.

Дева

Эффективны оздоровительные и профилактические процедуры, можно обратиться к нетрадиционной медицине.

Весы

Не торопитесь принимать решения, которые могут иметь долгосрочные последствия.

Скорпион

День подходит для решения имущественных вопросов. Можно покупать компьютеры.

Стрелец

День связан с получением какого-то необычного опыта. Желательно использовать свои способности не только в личных целях.

Козерог

Могут возникнуть проблемы в отношениях с детьми. Не исключены и ссоры с любимым человеком.

Водолей

Найдите время для общения с родителями. Тратьте деньги только на то, что вам действительно нужно.

Рыбы

День неблагоприятен для поездок. Старайтесь не переедать.

Хорошего вам дня!

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