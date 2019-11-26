Стиль жизни

Кого ждет удача: гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Воскресенье, 8 декабря, — удачный день для публичных выступлений и отдыха.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Совет звезд: не стройте с самого утра четких планов на вечер, не преследуйте никаких конкретных целей.

Телец

День подходит для выбора техники и средств связи. В любви у Тельца сплошные разочарования.

Близнецы

Совет звезд: если хотите поймать миг удачи, действуйте активнее и отважнее.

Рак

День подходит для поверхностного общения и для обновления прежнего круга интересов.

Лев

Постарайтесь максимально отрешиться от повседневных забот. Получайте удовольствие от общения, движения.

Дева

Хороший день для развития деловых связей, именно они принесут вам наибольшую отдачу.

Весы

День продуктивен для новых отношений, требующих притирки и узнавания друг друга.

Скорпион

Прекрасное время для тренингов, направленных на снятие психологических зажимов в общении. Не исключены конфликты с родней супруга.

Стрелец

Не торопитесь посвящать случайных собеседников в свои личные и семейные тайны.

Козерог

Не навязывайте другим свое мнение. Лучше слушайте, что скажут умные люди.

Водолей

Не исключено обострение хронических болезней желудка и сердца. Вечером полезно заняться йогой и медитацией.

Рыбы

Сегодня источником проблем может стать семейная тайна или бытовой беспорядок.

Хорошего вам дня!

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