Происшествия

В гинекологическом кабинете в Одессе работала скрытая камера, видео "заливали" на порносайт

В Одессе расследуют факт размещения в интернете видеозаписи гинекологических процедур, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере. Об этом сказано в постановлении Киевского районного суда Одессы от 20 ноября 2019 года. Ранее в Одессе врачи частной клиники попали под суд.

В Причерноморское управление киберполиции Нацполиции Украины обратилась женщина с заявлением о том, что на одном из интернет-ресурсов неизвестные распространили видео порнографического характера. На видео запечатлена, в частности, и сама заявительница во время проведения ей процедуры УЗИ в Одесском областном онкологическом диспансере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в кабинете одного из врачей гинекологического отделения установлена скрытая камера, на которую он снимает процедуры УЗИ. При этом пациентам о видеофиксации никто не сообщает.

Также установлено, что на интернет-ресурсе опубликован сборник порнографических видеозаписей с этой камеры, установленной в кабинете гинекологического отделения. В этих видеоматериалах — записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.

Как отмечается, интернет-провайдер ООО «Лекол» предоставляет телекоммуникационные услуги на территории всего помещения Одесского онкологического диспансера. Также обнаружено лицо, осуществляющее администрирование, настройку Интернета и других телекоммуникационных услуг в указанном медучреждении.

В ходе расследования на прошлой неделе осуществлен ряд обысков, в том числе в диспансере и в автомобилях подозреваемых. Изъята видеокамера, роутер, флэш-накопитель, ноутбук, жесткий диск и прочие приспособления. Правоохранители просили наложить арест на эти вещи, так как они могут содержать доказательства преступления.

В постановлении Киевского райсуда Одессы указывается, что в суд обратился следователь регионального главка Нацполиции с ходатайством об аресте имущества, изъятого у фигурантов уголовного производства, открытого 11 ноября. Расследование проводится по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Изучив материалы и ходатайство, суд его удовлетворил. Расследование продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Винницкой области задержали 39-летнего мужчину, который снимал порнофильмы с малолетней дочерью и продавал их через интернет.

Между тем во Франции хирурга подозревают в изнасиловании под наркозом 250 детей — как мальчиков, так и девочек.

Фото — из архива

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