- 18:17 Прокуратура выясняет обстоятельства гибели солдата, выпавшего из поезда по дороге в зону ООС
- 18:17 В гинекологическом кабинете в Одессе работала скрытая камера, видео "заливали" на порносайт
- 18:10 В Раду подали законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО: что он предусматривает
- 18:04 Ограбление на миллиард евро: что и как похитили из знаменитого музея в Дрездене
- 18:03 В законе об игорном бизнесе должны быть прописаны четкие механизмы работы комиссии, — нардеп Жупанин
- 17:53 Взрывы на арсенале в Балаклее: в ГБР озвучили главную версию о причине ЧП
- 17:37 Возлюбленная Максима Виторгана «засветила» грудь
- 17:29 НАБУ нагрянуло с обысками в полицию Львовской области: что происходит
- 17:20 «Аталанта» — «Динамо» (Загреб): онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 17:19 Украинские города должны обладать стратегическими планами развития территорий, – Андрей Вавриш
- 17:12 Россия переселила в Крым полмиллиона человек, но скрывает это, — Ташева
- 17:10 Допинговый скандал: МОК настаивает на самом строгом наказании России
В гинекологическом кабинете в Одессе работала скрытая камера, видео "заливали" на порносайт
В Одессе расследуют факт размещения в интернете видеозаписи гинекологических процедур, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере. Об этом сказано в постановлении Киевского районного суда Одессы от 20 ноября 2019 года. Ранее в Одессе врачи частной клиники попали под суд.
В Причерноморское управление киберполиции Нацполиции Украины обратилась женщина с заявлением о том, что на одном из интернет-ресурсов неизвестные распространили видео порнографического характера. На видео запечатлена, в частности, и сама заявительница во время проведения ей процедуры УЗИ в Одесском областном онкологическом диспансере.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в кабинете одного из врачей гинекологического отделения установлена скрытая камера, на которую он снимает процедуры УЗИ. При этом пациентам о видеофиксации никто не сообщает.
Также установлено, что на интернет-ресурсе опубликован сборник порнографических видеозаписей с этой камеры, установленной в кабинете гинекологического отделения. В этих видеоматериалах — записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.
Как отмечается, интернет-провайдер ООО «Лекол» предоставляет телекоммуникационные услуги на территории всего помещения Одесского онкологического диспансера. Также обнаружено лицо, осуществляющее администрирование, настройку Интернета и других телекоммуникационных услуг в указанном медучреждении.
В ходе расследования на прошлой неделе осуществлен ряд обысков, в том числе в диспансере и в автомобилях подозреваемых. Изъята видеокамера, роутер, флэш-накопитель, ноутбук, жесткий диск и прочие приспособления. Правоохранители просили наложить арест на эти вещи, так как они могут содержать доказательства преступления.
В постановлении Киевского райсуда Одессы указывается, что в суд обратился следователь регионального главка Нацполиции с ходатайством об аресте имущества, изъятого у фигурантов уголовного производства, открытого 11 ноября. Расследование проводится по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
Изучив материалы и ходатайство, суд его удовлетворил. Расследование продолжается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Винницкой области задержали 39-летнего мужчину, который снимал порнофильмы с малолетней дочерью и продавал их через интернет.
Между тем во Франции хирурга подозревают в изнасиловании под наркозом 250 детей — как мальчиков, так и девочек.
Фото — из архива
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»