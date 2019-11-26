Происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели солдата, выпавшего из поезда по дороге в зону ООС

В Киевской области расследуют резонансный случай на железной дороге: из поезда выпал военнослужащий, который вместе со своей бригадой направлялся на Донбасс, в район операции Объединенных сил.

Старшего солдата 10-й горно-штурмовой бригады обнаружили 18 ноября возле станции «Сухолесы» Белоцерковского района Киевской области. 32-летний военнослужащий находился в тяжелом состоянии, по сути в коме. При падении был проломлен череп, получена открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Кроме того, у пострадавшего была сломана нога.

25 ноября солдат скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ. Ведется расследование по статье об умышленном убийстве. Что случилось в эшелоне во время перевозки военнослужащих, должна выяснить полиция Белоцерковского района и судмедэксперты.

Напомним, 14 ноября под Киевом случилось еще одно ЧП на железной дороге: поезд сбил девушку в наушниках. А в Прилуках рядом с железной дорогой обнаружили тело школьника, обстоятельства его гибели пока до конца не выяснены.

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