- 19:33 Чиновники трех таможен создали схему, по которой легализовали почти тысячу "евроблях", — СБУ
- 19:23 СБУ задержала на взятке главу комитета КГГА по борьбе с коррупцией
- 19:14 «Не можешь содержать детей — отдай их мне»: Слава Каминская шокировала заявлением бывшего мужа об алиментах
- 19:12 «Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:07 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:01 Фильм о Голодоморе «Цена правды» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:57 Задействованы сотни полицейских: правоохранители начали масштабные задержания в Прикарпатье
- 18:50 Гончарук ответил Зеленскому на претензию по поводу невыплаты зарплат учителям и врачам
- 18:17 Прокуратура выясняет обстоятельства гибели солдата, выпавшего из поезда по дороге в зону ООС
- 18:17 В гинекологическом кабинете в Одессе работала скрытая камера, видео "заливали" на порносайт
- 18:10 В Раду подали законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО: что он предусматривает
- 18:04 Ограбление на миллиард евро: что и как похитили из знаменитого музея в Дрездене
Чиновники трех таможен создали схему, по которой легализовали почти тысячу "евроблях", — СБУ
Пока законодатели спорят, какие условия легализации «евроблях» устроят и автовладельцев, и государство, чиновники трех таможен в западных областях наладили свой «бизнес» по оформлению авто на еврономерах. Предприимчивые фискалы успели растаможить около тысячи незаконно ввезенных машин.
СБУ считает, что в незаконной схеме участвовали должностные лица, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен. Таможенная стоимость импортных автомобилей сознательно занижалась. Государственный бюджет недосчитался нескольких миллионов гривен.
В служебных помещениях трех таможен проведены обыски. Изъяты документы и электронные носители, где могли остаться сведения о незаконных растаможках. Готовится наложение ареста на 48 элитных автомобилей.
Напомним, в Украине продолжает действовать переходной период, в течение которого можно без штрафов оформить ранее нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации. После ряда переносов сроки переходного периода продлили до 31 декабря 2019 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"