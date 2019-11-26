Происшествия

Чиновники трех таможен создали схему, по которой легализовали почти тысячу "евроблях", — СБУ

Пока законодатели спорят, какие условия легализации «евроблях» устроят и автовладельцев, и государство, чиновники трех таможен в западных областях наладили свой «бизнес» по оформлению авто на еврономерах. Предприимчивые фискалы успели растаможить около тысячи незаконно ввезенных машин.

СБУ считает, что в незаконной схеме участвовали должностные лица, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен. Таможенная стоимость импортных автомобилей сознательно занижалась. Государственный бюджет недосчитался нескольких миллионов гривен.

В служебных помещениях трех таможен проведены обыски. Изъяты документы и электронные носители, где могли остаться сведения о незаконных растаможках. Готовится наложение ареста на 48 элитных автомобилей.

Напомним, в Украине продолжает действовать переходной период, в течение которого можно без штрафов оформить ранее нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации. После ряда переносов сроки переходного периода продлили до 31 декабря 2019 года.

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