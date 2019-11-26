В России произошла жуткая автокатастрофа, подобная харьковскому ДТП с Зайцевой (видео)

Мир

В российском Тамбове случилось жуткое ДТП, заставившее вспомнить об аварии в Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова. Как и в харьковском случае, в Тамбове два автомобиля — «Лада Приора» и «Ниссан» столкнулись на перекрестке, одна из машин вылетела на тротуар где как раз стояли люди в ожидании зеленого сигнала светофора.

Одна из женщин-пешеходов скончалась на месте, еще семерых человек с травмами увезли в ближайшие больницы. Состояние пятерых пациентов оценивается как тяжелое.

Даже въехав в толпу, «Ниссан» не остановился, затормозил он лишь после того, как уперся в стену здания.

Почему столкнулись ВАЗ-2110 и «Nissan Murano», сейчас выясняют следователи. Не исключено, что, как и в харьковском случае, виновными признают обоих водителей.

Напомним, в Харькове под колесами вылетевшего на тротуар автомобиля погибли шестеро человек, еще шестеро получили травмы. Оба водителя получили равные сроки- 10 лет колонии.

Фото onlinetambov.ru, go68.ru

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