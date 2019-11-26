Оккупанты назначили крымским омбудсменом мать оскандалившихся украинских певиц

Украина

Мать певиц Анны и Марии Опанасюк (дуэт «Anna Maria») получила высокую должность в оккупированном Крыму. Ларису Опанасюк оккупационная администрация назначила «крымским омбудсменом». До этого мать певиц сотрудничала с Сергеем Аксеновым, поставленным оккупантами во главе Крыма. С 28 февраля 2014 года Опанасюк занимала пост заместителя Аксенова.

С 2016 года против Ларисы Опанасюк действуют санкции за коллаборационизм. И новоявленная «крымская омбудсмен», и ее супруг Александр Опанасюк — судья Верховного суда Крыма в отставке — внесены в базу «Миротворца», а Генпрокуратура Украины подозревает родителей певиц в государственной измене.

Дуэт «Anna Maria» претендовал на участие в конкурсе «Евровидение» от Украины. Девушки лишились поддержки после того, как в телеинтервью журналисту Роману Скрыпину не смогли прямо ответить на вопрос «Чей Крым?», а нежелание говорить об оккупации полуострова пытались оправдать своей аполитичностью.

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