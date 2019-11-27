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Украина

Подарок от Зеленского получить не удастся: появилась информация о разыскиваемом Альперине

7:34 27 ноября 2019 304
альперин
Инф. «ФАКТОВ»

Одесский бизнесмен Вадим Альперин не знает ни о том, что его объявили в розыск, ни об обещанном президентском подарке за помощь в поисках. Адвокат Альперина Андрей Федур заверил, что 27 ноября подзащитный сам прибудет к следователю в Специальную антикоррупционную прокуратуру.

«27 ноября я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна, 17. Разыскивать Вадима Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от президента никому не достанется», — предупредил Федур.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что якобы Альперин скрылся от следствия во время операции НАБУ на таможне. Глава государства пообещал наградить за ценную информацию.

Ранее Альперин фигурировал в деле о попытке дачи крупной взятки — 800 тыс. долларов — детективу НАБУ.

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