Происшествия

Ребенок прожил меньше месяца: на Волыни разгорается скандал вокруг врачей

На Волыни разгорается скандал вокруг смерти новорожденного мальчика из села Гулевка, Ковельского района. Младенец вечером 24 ноября был доставлен в районную больницу в состоянии клинической смерти. Медики долго пытались реанимировать малыша и даже привели юного пациента в сознание, но позднее мальчик скончался. Теперь родители ребенка обвиняют в случившемся врачей.

У медиков есть своя версия о причинах смерти новорожденного — младенца могли напоить сырым коровьим молоком. При проблемах с кишечником продукт вполне способен спровоцировать непроходимость. В справке о смерти ребенка причиной указан врожденный дефект кишечника.

В ходе расследования выяснилось, что малоопытной мать младенца назвать нельзя: у 28-летней женщины Даниил был шестым ребенком. Как сообщает ТСН, родители мальчика возмущаются, что в роддоме им не диагностировали опасную болезнь малыша и не разъяснили особенности питания детей с таким диагнозом.

Напомним, ранее в Харькове умерла одномесячная девочка. Следствие заподозрило, что мать могла уронить телефон на младенца во время грудного кормления. А в Тернопольской области родители трехмесячного малыша до последнего не обращались к медикам, хотя у ребенка прогрессировала пневмония.

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