Происшествия

На Донбассе зарезали ветерана АТО: его тело пролежало в канаве 10 дней

В Луганской области в селе Новодеркул Беловодского района был жестоко убит ветеран АТО Юрий Гундар. Убийцы нанесли несколько ножевых ранений и сбросили тело в канаву. Нашли Гундара лишь спустя 10 дней.

О смерти друга сообщил еще один ветеран АТО, военный писатель и путешественник Валерий Ананьев. Гундар был героем книги Ананьева «Следы на дороге», вместе с ним служил в 25-й бригаде ВСУ. В 2014 году Гундар в боях получил осколочные ранения, а в 2017 году демобилизовался и уехал в родное село.

Напомним, в Киеве умер в госпитале жестоко избитый ветеран АТО Игорь Панов, а еще один ветеран Роман Савков скончался от тяжелой болезни, начавшейся в плену у боевиков.

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