Каждая третья гривня в доходах государства взята в долг: в чем риски

Деньги

Не секрет, что, несмотря на укрепление курса национальной валюты, наше государство имеет огромный долг, как внешний так и внутренний. Причем за последние месяцы этот долг существенно вырос — за счет активного привлечения Минфином денег за счет продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Также не исключено, что Украина таки получит очередной транш от Международного валютного фонда. Однако у многих экономистов и простых людей возникают вопросы: сможет ли наша страна вернуть эти долги и настолько ли необходимо привлечение иностранного капитала?

«Через год-два долг вообще перестанет быть проблемой Украины»

Начнем с того, что в Украине скоро появится Агентство по управлению государственным долгом. Как заявил заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков, создание долгового агентства — ответ на требования времени и следствие взвешенного анализа текущей ситуации, соответствующей лучшим международным практикам. Введение агентской модели управления как наиболее эффективной будет способствовать улучшению качества и расширению возможных инструментов долговой политики.

В то же время в Госбюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание долга. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним путем размещения гривневых ОВГЗ и постепенному удешевлению госдолга путем снижения процентных ставок по ОВГЗ.

«Через год-два долг вообще перестанет быть проблемой Украины, мы будем с ним работать так же, как и другие страны. Именно для этого вы одобрили профессиональное управление долгом через деполитизированное Агентство по управлению госдолгом. Мой амбициозный план — суметь закончить программу с МВФ, чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а мы могли бы себя сами обеспечивать», — сообщила Оксана Маркарова.

Действительно, в нынешнем году правительство привлекло колоссальный объем средств за счет продажи внутреннего долга. По данным Госказначейства, доходы госбюджета за октябрь составили 70,991 млрд гривен при плане в 78,827 млрд грн. При этом в октябре Министерство финансов привлекло почти 8 млрд гривен от размещения ОВГЗ. В целом за десять месяцев Минфин привлек в госбюджет 202,8 млрд грн, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения ОВГЗ. В гривневом эквиваленте это составляет около 300 млрд.

При этом доходы госбюджета за 10 месяцев составили 810,742 млрд грн при плане в 857,916 млрд грн. Таким образом получается, что 37% доходной части госбюджета за 10 месяцев составляют доходы от ОВГЗ. То есть каждая третья гривня в доходах госбюджета взята в долг!

Что произойдет, если иностранцы перестанут покупать украинские долговые бумаги

В сложившейся ситуации у людей возникает немало вопросов, начиная с того, что такое ОВГЗ и как это работает.

«Действительно, многие задаются вопросом: так ли хорошо наращивание государством продажи долговых обязательств и есть ли риск, что придет день, когда иностранцы возьмут и резко продадут свои ОВГЗ на огромную сумму, создав проблемы для долгового рынка страны, и попутно выведут свои деньги, обвалив гривню, — рассказал «ФАКТАМ» директор инвестиционной группы «УНИВЕР» Александр Куликов. — И второе, о чем часто размышляют люди, это то, что ОВГЗ — долг и его нужно отдавать в будущем. А нужно ли стране брать в долг у иностранцев?

Для ответа на эти вопросы вначале стоит разъяснить, как устроен рынок облигаций. И главное — как формируются цена и доходность облигаций и в чем разница между ними. Ведь обычно на рынке облигаций чаще говорят об изменении доходностей, а не цены. Смысл такой постановки вопроса заключается в том, что, оперируя доходностью облигаций, легче считать разные выпуски ценных бумаг, имеющие разные временные рамки и разные ставки купонного дохода.



К примеру, допустим, есть облигации номиналом и ценой равной 1000 долларам на три года, с купоном 100 долларов в год. Это означает, что человек получит 300 долларов купонного дохода и в конце получит 1000 долларов номинала бумаги, всего 1300 долларов. Купонная доходность в этом случае будет 10%, и фактическая доходность также будет 10%. Но через год ситуация улучшается и доходность на рынке падает, допустим, до 7,5% годовых. Цена облигации вырастает с 1000 до 1044 долларов. Это означает, что человек, покупающий эту облигацию в этот момент, потратив 1044 долларов, в итоге за два года получит 1200 долларов, — 200 в виде купона и 1000 долларов номинала бумаги. Его прибыль будет составлять 156 долларов (1200 — 1044). А 156 долларов как раз и будет соответствовать 15% прибыли к цифре 1044. 15% за два года и будет соответствовать доходности равной 7,5% годовых.

Но в это же время Минфин выпускает новые подобные облигации на 3 года номиналом 1000 долларов с купонным доходом 75 долларов в год, что будет соответствовать доходности 7,5%. И у нашей старой и новой облигации будет одинаковая фактическая доходность (7,5% годовых), но разная цена. Одна будет стоить 1000 по номиналу, а вторая — 1044 доллара — выше своего номинала.

Еще через год, допустим, доходность на рынке вырастет до 8% годовых. В этом случае цена первой облигации с купоном 10%, которая будет погашена через год, упадет до цены 1018 долларов, поскольку именно эта цифра уравновесит ее с доходностью 8%. А новая облигация упадет в цене с 1000 до 991 доллара. Опять же, цена на облигации будет разная — и выше, и ниже номинала, но у них будет одна похожая доходность.



Любое изменение спроса и предложения ведет к изменению цены и доходности облигаций. Причем доходность, будучи универсальным мерилом для всех облигаций, полностью отражает и изменение уровня спроса и предложения на рынке, как и цена в других активах. Рынок ОВГЗ — это именно рынок, где облигации свободно торгуются и результатом торгов является изменение цены и доходности облигаций.

В нынешнем году доходность по ОВГЗ Украины падает, а это означает, что спрос растет, опережая предложение. И цена вместе с доходностью, по закону спроса и предложения, реагирует на это путем понижения доходности и роста цены облигаций. Если в будущем произойдет разворот и предложение начнет расти быстрее спроса, то это не будет означать, что все сразу упадет до нуля. Вовсе нет, просто доходность по облигациям начнет расти.

То, что иностранцы купили к текущему моменту облигаций на 200 млрд грн, означает, что они создали дополнительный спрос на ОВГЗ. И во многом за счет этого доходность по гривневым облигациям упала сейчас почти до 13% годовых, с уровня 19% в начале года. То есть цена облигаций выросла. И теперь за счет этого Министерство финансов может занимать под меньшие проценты.

Если иностранцы выйдут из ОВГЗ, то они создадут избыток предложения, который будет уравновешен ростом доходности, то есть падением цены на облигации. И доходность гривневых облигаций, вероятно, вернется к значению 18−20%. Но ничего катастрофического не произойдет, просто изменятся цена и доходность.

С другой стороны, стоило ли привлекать иностранный капитал в ОВГЗ? Да, стоило, потому что без их 200 млрд грн совокупный спрос был бы меньше и доходность не упала бы так сильно. Минфину пришлось бы занимать по большим ставкам. А значит, отдавать как раз пришлось бы больше. То есть приток иностранных денег снижает уровень обременений по государственному долгу, а не наоборот. И поэтому нужно привлекать, в том числе иностранный капитал в ОВГЗ, потому что это увеличивает спрос и тем самым позволяет сократить долговое бремя, а не увеличивает его.

Иностранцы, как я считаю, пришли в Украину надолго, поскольку их приход был связан с нормализацией ситуации в стране, и тем, что ОВГЗ стали им более доступны для приобретения за счет установления связи между депозитарием НБУ и международным депозитарием Clearstream, чего раньше не было, и с тем, что страна идет по пути либерализации валютного рынка. Если все эти достижения сохранятся, то иностранный капитал из ОВГЗ никуда не уйдет, ни сейчас, ни через три года, ни через 10 лет. Одних инвесторов будут сменять другие и процесс рефинансирования может быть вечным. Вопрос лишь в цене, а точнее, в доходности облигаций", — подытожил Александр Куликов.

Стоит отметить, что миссия Международного валютного фонда провела очередные переговоры с украинским правительством, однако конкретных решений о выделении транша пока не приняла. Некоторые эксперты считают, что наша страна может не получить финансирование от МВФ в нынешнем году.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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