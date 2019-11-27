Российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпиадах: что произошло

Мир

Российским спортсменам вновь грозит отстранение от участия в крупнейших международных соревнованиях на ближайшие четыре года. 25 ноября комитет Всемирного антидопингового агентства WADA по соответствию (CRC) рекомендовал исполнительному комитету организации снова лишить Российское антидопинговое агентство РУСАДА. Исполком рассмотрит этот вопрос 9 декабря. Если он согласится с позицией комитета, это будет автоматически означать, что все международные спортивные федерации должны будут отказаться от проведения соревнований в России и лишить возможности российских спортсменов представлять свою страну на различных международных турнирах. Напомним, 27-летнего хоккеиста клуба НХЛ и сборной России Евгения Кузнецовв дисквалифицировали на длительное время за проваленный допинг-тест.

Последствия для России четко оговорены в рекомендациях CRC. Все спортивные организации, подписавшие антидопинговый кодекс WADA, обязаны будут:

— отстранить российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях;

— лишить Россию уже выданных прав на проведение у себя таких соревнований и не допускать ее заявки на выборы новых;

— все россияне должны быть удалены из руководства международных спортивных организаций; российские чиновники не смогут посещать соревнования;

— российские спортсмены, которые захотят выступать на международных соревнованиях самостоятельно, не представляя свою страну, должны будут сдавать тесты на допинг в зарубежных антидопинговых агентствах, поскольку РУСАДА лишится статуса.

Напомним, РУСАДА впервые лишили в 2015 году, когда вскрылись массовые нарушения, допущенные агентством при очевидном попустительстве российских властей. Кремль, вместо того чтобы признать допущенные ошибки, обвинил WADA в антироссийских настроениях. Допинговый скандал был назван частью общей политики международной изоляции России, проводимой Западом.

В результате действий WADA российских спортсменов отстранили от участия в целом ряде важных соревнований, включая Олимпийские игры в Пхенчхане. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил туда только «чистых» российских атлетов и они выступали под белым флагом. Любая российская государственная символика была категорически запрещена.

В РУСАДА сменился руководитель. Им стал Юрий Ганус. Он занял принципиальную позицию, которая шла вразрез со спортивной политикой Кремля. Ганус не раз публично критиковал министра спорта Павла Колобкова и требовал его отставки. Добиться этого у него до сих пор не получилось, однако он сумел в корне изменить работу РУСАДА, привлек туда молодых профессионалов и вернул доверие WADA. В 2018 году Российское антидопинговое агентство получило статус обусловленного соответствия стандарту WADA.

РУСАДА обязали выполнить два условия. До 31 декабря 2018 года агентство должно было пустить международных экспертов в Московскую антидопинговую лабораторию и передать им всю электронную базу результатов тестов. Второе условие: до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных, то есть проб, взятых у спортсменов. WADA должна была, изучив электронную базу, подготовить конкретный список проб, которые вызвали у него интерес.

Ганус признает, что ни одно из этих условий выполнено не было. Оказывается, процесс передачи электронной базы Московской антидопинговой лаборатории взяло под свой контроль российское правительство. Министр Колобков, по сути, отстранил РУСАДА от участия в этом процессе.

В результате WADA получила электронную базу с опозданием, в январе 2019 года. В сентябре специалисты агентства заявили, что полученные ими данные кто-то изменял. И эти изменения носят массовый характер. Колобков заявил, что WADA снова придирается. И назвал изменения несущественными, а их наличие попытался объяснить чисто техническими ошибками.

Ганус, со своей стороны, публично признал факт внесения изменений в электронную базу. Он заявил, что все это делалось без участия сотрудников РУСАДА и даже назвал конкретные сроки. Изменения, по его словам, кто-то вносил в декабре 2018 и январе 2019 года, то есть перед самой передачей базы экспертам WADA. В интервью русской службе Би-би-си руководитель РУСАДА сказал: «Когда я увидел вопросы, которые ВАДА задал России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать измененную базу, не понимая, что это все будет определено, и для спортивных организаций наступят последствия?!».

Глава РУСАДА уверен, что данные тестов на допинг «скрывались и подменялись», чтобы защитить репутацию бывших выдающихся российских спортсменов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве страны или являются высокопоставленными спортивными чиновниками. Ганус полагает, что 9 декабря исполком WADA примет жесткое решение. РУСАДА повторно лишится, хотя вины работников агентства в случившемся нет. А российские спортсмены будут отлучены от целого ряда международных соревнований.

Если произойдет так, как думает Юрий Ганус, то Россия не сможет принять участие в двух ближайших Олимпиадах: летних играх в Токио в 2020 году и зимних играх в Пекине в 2022 году. Кстати, МОК уже выразил готовность пойти на такие меры в случае, если 9 декабря исполком WADA лишит РУСАДА .

Кроме того, российских футболистов могут лишить завоеванной ими путевки на Евро-2020 и вычеркнуть их из списка команд, которые будут допущены к участию в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Кстати, Санкт-Петербург пока входит в число городов, которые примут матчи Евро-2020. Не исключено, что УЕФА придется искать ему замену и пересматривать уже утвержденное расписание игр чемпионата Европы.

Но это еще далеко не все соревнования, где российские спортсмены не смогут представлять свою страну. С 2020 по 2024 год включительно пройдут две Универсиады, причем одну из них в 2023 году должен принимать Екатеринбург. Добавьте в этот список чемпионаты мира по хоккею, международные турниры по фигурному катанию, волейболу, баскетболу и другим популярным видам спорта.

У России есть право оспорить решение исполкома WADA в Арбитражном спортивном суде. Апелляцию Москва может подать в течение месяца, то есть до 9 января 2020 года.

Напомним, из-за допингового скандала паралимпийскую сборную России в полном составе не допустили к Играм-2016.

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