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Происшествия

Забрали Lexus и оружие: под Харьковом обокрали директора крупного газодобывающего предприятия

12:08 27 ноября 2019 477
Грабитель
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Балаклея Харьковской области обокрали дом директора крупного государственного предприятия. В регионе введена специальная полицейская операция «Перехват».

Выяснилось, что преступники проникли в дом в ночь на 26 ноября. Из гаража пропал «Lexus»: в него воры сгрузили добычу. Из дома взломщики унесли золотые украшения и иконы. Пропало и хранившееся в особняке травматическое оружие, причем вместе с сейфами.

Полиция Балаклеи просит всех, кто может помочь в поиске воров или располагает ценной для следствия информацией, позвонить 102, (049) 2−09−02, +380 509 752 692.

По информации NewsRoom Kharkiv, от ночной кражи пострадал глава газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча». Ранее он занимал посты в райгосадминистрации Балаклеи, был депутатом облсовета Харькова. Воры унесли принадлежавшие мужчине депутатские значки и удостоверение Интерпола.

В ходе расследования выяснилось, что в гараж воры проникли, повредив блокирующие ролеты, а в дом пробрались через котельную, предварительно спилив оконные решетки.

Напомним, ранее в Харькове во время поездки к родственникам от воров пострадал народный депутат из фракции «Слуга народа» Кирилл Нестеренко. А под Киевом ловкий вор успел побывать за ночь в 80 домах в коттеджном поселке.

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