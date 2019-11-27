Деньги

Доллар ниже 24 гривен: в чем причина и что будет с курсом валюты через неделю

За прошедшую неделю стоимость доллара и евро заметно снизилась. Со среды, 20 ноября, американская валюта подешевела на 22 копейки, опустившись ниже психологического уровня 24 грн за доллар, а европейская валюта упала на 38 копеек. Так, 27 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 23,98 грн за доллар и 26,43 грн за евро. Укрепление национальной валюты происходит и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,87 грн, купить — по 24,08 грн, евро — сдать по 26,23 грн, купить — по 26,56 грн. Эксперты утверждают, что укрепление гривни связано как с небывалым притоком иностранной валюты от зарубежных инвесторов, так и с финансовой политикой Национального банка.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар по отношению к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,7−1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,2 до 23,98 грн (-0,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 24,15−24,17 до 23,97—24,0 грн (-0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 24,10—24,32 до 23,86—24,09 грн (-1,0% - -0,9%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 0,9% до 1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

После стабилизации доллара в начале прошлой недели с пятницы он вернулся к снижению, которое продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Отметку 24 грн перешел уже и межбанк, и наличный рынок. Лишь курс продажи в банках пока остается выше, но и он в ближайшее время может преодолеть этот уровень.

На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный

доллар в банках — по 23,6−23,9 грн", — считает Иосуб.

По мнению экспертов, главное влияние на курс национальной валюты продолжают оказывать инвесторы, скупающие украинские долговые ценные бумаги.

«Курс гривни пробил психологическую отметку 24 грн за доллар, и с утра в среду она торгуется на уровне 23,96 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Главный двигатель укрепления гривни — по-прежнему приток иностранной валюты в страну. Накануне было осуществлено очередное размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на котором привлечено 2,4 млрд грн, и основной спрос пришелся на четырехлетние облигации. При этом, несмотря на падение ставки до 12,4% по таким гривневым облигациям, спрос по-прежнему существенно опережает предложение. Таким образом, инвесторы продолжают оптимистично смотреть на Украину и возможность получения ими дохода. Более того, длинный срок облигаций свидетельствует об инвестиционном, а не спекулятивном спросе.

Вероятно, в ближайшее время гривня будет «тестировать» отметку менее 24 грн за доллар. Нахождение ниже психологического уровня привлечет спекулятивно настроенных покупателей. При этом экспортеры продолжают испытывать существенные проблемы в связи с текущим курсом, в то время как импортеры совсем не спешат снижать цены на свои товары", — отметил Шевчишин.

Также финансовые эксперты отмечают, что в нынешнем году, несмотря на многие прогнозы, не произошло традиционного сезонного роста курса доллара.

«Гривня крепнет, потому что украинцы в нее поверили, — сообщил сайту «Сегодня» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса. - Все поняли, что в этом году не будет сезонного роста курса иностранных валют. И, как результат, психологический фактор перестал работать, сейчас он даже поддерживает гривню.

Решающие влияние на курс гривни к доллару продолжают оказывать иностранные инвесторы, которые, вопреки снижению доходности по облигациям внутреннего государственного займа, продолжают их покупать. Готовясь к очередному аукциону Минфина, они и взвинтили спрос на гривню, продавая доллары. Этот фактор дополнительно надавил на курс доллара, поддержав гривню", — отметил Фурса.

Кроме того, по мнению опрошенных экспертов, на валютный рынок влияет и деятельность Национального банка Украины, который продолжает пополнять свои валютные резервы. Правда, за предыдущую неделю, с 18 по 22 ноября, НБУ купил на межбанковском валютном рынке валюты на 120 млн долларов, что на 71,8 млн долларов меньше, чем неделей ранее (191,8 млн долларов). При этом Нацбанк не продает валюту на межбанке уже пять недель подряд. Тем не менее с начала нынешнего года Нацбанк купил на межбанке валюты на 5 млрд 295,3 млн грн и продал на 479,23 млн долларов. Таким образом, чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке составила 4 млрд 816,07 млн долларов. Эти средства направляются на пополнение золотовалютных резервов страны, что также влияет на укрепление курса гривни.

Напомним, что вскоре в Украине в обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные гривни. Также появятся обновленные банкноты с усовершенствованной системой защиты номиналом 50 и 200 гривен. А уже 20 декабря 2019 года будут введены монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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