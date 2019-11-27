Смертельный пожар в "Токио Стар": суд принял резонансное решение по владельцу отеля

Происшествия

В Одессе суд отпустил из СИЗО совладельца отеля «Токио Стар» Вадима Черного. Одесский бизнесмен был взят под стражу 20 августа — вскоре после пожара в отеле, унесшего девять жизней. Теперь Черному смягчили ограничения и отпустили под круглосуточный домашний арест до 18 декабря.

Решение суда предполагает, что бизнесмен будет носить электронный браслет, являться к следователю по первому вызову и не общаться с другими фигурантами дела о пожаре.

Напомним, ранее Киевский райсуд Одессы установил для Черного возможность выйти под залог 54 млн гривен. Подследственный и его адвокат оспорили это решение.

Пожар в одесском отеле «Токио Стар» случился 17 августа. Источник возгорания находился на втором этаже и пока точно не назван. На момент пожара в отеле проживали около двухсот человек, девять людей погибли.

Совладелец отеля Сергей Дурач объявлен в розыск. Также не найден главный инженер отеля. Среди подозреваемых в деле фигурируют старший администратор заведения и дежурная, в ночь пожара исполнявшая функции администратора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter