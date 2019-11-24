27 ноября 2019

В истории японской экономики с особым почтением вспоминают имя человека, который родился ровно 125 лет назад, 27 ноября 1894 года. В Японии мне часто приходилось слышать, как руководители предприятий, топ-менеджеры и просто успешные бизнесмены в своих аргументах ссылаются на слова Коносукэ Мацуситы. Его изречениями они убеждают своих партнеров, воспитывают подчиненных и объясняют мотивы многих своих поступков.

Я был потрясён, узнав, что слова «Бизнесмен — это художник с многогранным талантом», который подобно человеку, создающему прекрасную картину с помощью холста, кисти и красок использует людей, товары и капитал, принадлежат человеку, не получившему не только высшего образования, а никакого образования вообще. Родившись в бедной крестьянской семье, он свои университеты познавал, работая с 9 лет в обувной лавке, а затем в электрической мастерской, а затем помощником электромонтера, мастером по электропроводке… Свой первый бизнес — производство велосипедных фонарей — он открыл, накопив всего 48 долларов. Но эти его велосипедные фонари стали настолько популярными в Японии, что их начали использовать вместо керосиновых ламп в домах. От заказов не было отбоя.

Один из его принципов, позже сформулированных и опубликованных для всех, гласил: хорошие времена — это хорошо, но плохие — ещё лучше. Мы можем быть благодарны судьбе, когда дела идут хорошо, но когда начинается спад, мы глубже вникаем в суть вещей, которые в хорошие времена даже не принимали во внимание.

Неудача, говорил Коносукэ Мацусита, создаёт возможности для нового успеха. Прежний успех может притуплять чувство опасности и приводить к росту самомнения. Неудача же, наоборот, создаёт возможности для нового успеха, если вам, конечно, удастся осознать прошлые ошибки и постараться их не повторять.

Созданная им компания Matsushita Electric отличалась поначалу тем, что не создавала новые товары, а модифицировала и удешевляла то, что уже было востребовано на рынке. Вскоре фирма начала процветать. Появился новый бренд National. Затем Мацусита создал Институт для обучения служащих, в котором обучал их своим принципам. Не останавливайтесь на полпути, идя к поставленной цели. Люди часто терпят неудачу (даже стремясь к праведным целям и при этом работая напряжённо и с самоотдачей) потому, что останавливаются на середине пути. «Если вы отказываетесь от своей цели прежде, чем её достигнете, тогда чего вы добьётесь?» — спрашивал Коносукэ.

«Все люди подобны алмазам. Пока алмаз не обработан, он не блестит. Зато после шлифовки он начинает ослепительно блистать», — утверждал Коносукэ.

Когда Коносукэ Мацусита в возрасте 94 лет ушёл в 1989 году в мир иной, его состояние оценивалось в 244,9 миллиарда иен, что являлось самым крупным показателем за всю историю современной Японии.

Желая сегодняшним именинникам добра и счастья, позволю себе передать им ещё один мудрый совет Коносукэ Мацуситы: «Всегда ищите причину делать вместо повода не делать!..» А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.