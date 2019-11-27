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На Донбассе кураторы из России довели до самоубийства "молодое пополнение", — офицер ВСУ
На Донбассе покончили с собой два боевика из так называемой «4-й отдельной мотострелецкой бригады», которая входит в состав российско-оккупационных войск на территории оккупированной части Луганской области. Ранее сообщалось о суициде боевика «ЛНР», который застрелился в туалете.
Такой информацией поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») в своем Telegram-канале. «В расположении были обнаружены тела двух представителей омсбр без признаков жизни. В ходе предварительного осмотра места происшествия было установлено, что они, вероятно, покончили с собой, вскрыв вены», — пишет Анатолий Штефан.
По его информации, родным молодых людей сказали, что те сделали это из-за «увлечения компьютерными играми и денежных долгов перед товарищами». Впрочем, ходят упорные слухи, что реальной причиной смерти является издевательство над «молодым пополнением» со стороны российских кураторов — кадровых военнослужащих.
«Родные погибших всеми силами пытаются узнать правду, реальные причины и наказать виновных. Командованием 4 омсбр принято решение об отстранении от обязанностей одного из командиров и его заместителя. Обычными словами, простая ротация и они возвращаются за поребрик», — пишет Анатолий Штефан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мариуполе застрелили воевавшего в рядах боевиков Романа Джумаева, которого суд выпустил под домашний арест.
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