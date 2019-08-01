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Не справился с нервами: боевик "ЛНР" совершил суицид в туалете
ЧП случилось в туалете одной из «воинских частей» оккупированного Луганска, сообщил Telegram-канал «Запрещенные новости», ссылаясь на паблик боевиков. По сведениям канала, самоубийство совершил «начальник взвода воинской части № 73 483 так называемой „ЛНР“ Максим Оданчук». Официальных сообщений о суициде, естественно, нет.
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Причина такого поступка следующая: «Оданчук не справился с нервами». «Сослуживцы говорят, мол, Максим слишком сильно переживал из-за навалившейся на него ответственности», — написано в комментарии.
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