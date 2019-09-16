Происшествия

В СИЗО был бы жив: в Мариуполе застрелили отпущенного под домашний арест известного боевика «ДНР» (фото, видео)

В понедельник, 16 сентября, на улице Воинов-Освободителей в Левобережном районе Мариуполя расстреляли 28-летнего Романа Джумаева, который, по данным базы «Миротворец», обоснованно подозревается в том, что воевал на стороне оккупантов.

В частности, на позициях под Донецким аэропортом, где вел огонь по украинским «киборгам». Об этом «ФАКТАМ» сообщил председатель Мариупольского союза ветеранов АТО, легендарный разведчик, а теперь инвалид войны Руслан Пустовойт.

Информацию о смерти боевика подтвердили и в региональном Управлении полиции Донецкой области. Сейчас полиция работает на месте происшествия.

В Главке полиции сообщили, что на 102 позвонила соседка убитого, услышав выстрелы в тамбуре. Полиция обнародовала приметы подозреваемого: возраст 30—40 лет, рост примерно 180 см, телосложение спортивное, одет в черные брюки и черную футболку.

Как стало известно «ФАКТАМ» из собственных источников в правоохранительных органах, в понедельник, 16 сентября, около 11:30 Джумаеву позвонили в дверь квартиры, в которой он жил, и как только он вышел, расстреляли в упор. От многочисленных огнестрельных ранений Джумаев умер до приезда медиков.

Напомним, в прошлом году волонтеры, обнаружив на свободе боевика из батальона «Пятнашка», данные которого были обнародованы на сайте «Миротворец», подняли волну возмущения и пикетировали правоохранительные органы. После этого боевик был арестован.

Однако в августе 2019 года суд изменил Джумаеву меру пресечения и выпустил под домашний арест.

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