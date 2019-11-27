Законопроект № 2233 отменяет энергореформы и возвращает ручное регулирование

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Принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2233) приведет к сворачиванию энергореформы и возвращению ручного регулирования в энергетике. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

«Законопроект будет иметь негативное влияние на энергетику Украины. Он также ухудшает условия работы на новом рынке электрической энергии, который заработал после принятия Закона «О рынке электрической энергии», — отмечается в обращении.

По мнению авторов обращения, положения законопроекта № 2233 отменяют рыночные механизмы, возвращая энергетику страны к ручному регулированию, и отменяют реформу энергорынка, создают непрозрачные механизмы распределения средств на оплату возложенных специальных обязанностей и нарушают обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС в части реформирования и развития энергоотрасли.

Для преодоления негативных явлений на рынке электрической энергии и с целью устранения недостатков законопроекта № 2233 Федерация работодателей ТЭК предлагает внести ряд поправок в законопроект при подготовке его ко второму чтению.

В частности, предлагается:

1. Установить, что поставщиком услуг общественного интереса для обеспечения работы ТЭЦ в течение отопительного сезона 2019−2020 гг должен быть «Нафтогаз Украины».

2. Не предоставлять регулятору права устанавливать предельные цены в конкурентных сегментах рынка (на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынке).

3. Ограничить право регулятора обязывать участников рынка продавать электроэнергию на рынке «на сутки вперед» в объемах, установленных действующей сегодня нормой.

Напомним, что 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О рынке электрической энергии» (№ 2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект № 2233, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может сделать невозможным синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.

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