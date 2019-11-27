Сумею зашить рану при огнестрельном ранении: неожиданное признание популярной актрисы (фото)

Шоу-бизнес

В Киеве стартовали съемки второго сезона украинского сериала «На твоей стороне», ставшего рекордсменом по количеству просмотров на YouTube. Продюсеры проекта решились на продолжение под напором зрителей, не пожелавших расставаться с главными героями. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о съемках в Киеве 12-серийной картины «Сага».

В новом сезоне детективной мелодрамы «На твоей стороне» продолжится история жизни и любви столичного нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и бандита Максима Гринчука. Она по-прежнему будет бороться против системы, отстаивая право быть счастливой. Актерский состав останется неизменным. Главные роли сыграют: Дана Абызова, Дмитрий Ратомский, Сергей Калантай. Теперь над сериалом канала «Украина» работают две режиссерско-операторские группы.

Дана Абызова и Дмитрий Ратомский

— Я с детства мечтала стать врачом и даже делала операции своим игрушкам специальным пластмассовым набором, — призналась Дана Абызова. — Но съемки в роли врача-нейрохирурга были для меня совершенно новым опытом. Мне нужно было научиться делать операцию в кадре, и это было очень нелегко! Зато теперь я знаю, как зашить рану при огнестрельном ранении.

Кстати, известно, что для съемок первого сезона была арендована роскошная квартира в самом центре Киева, которая принадлежит одной из прим-балерин Национальной оперы Украины. Сейчас ведутся переговоры, чтобы и дальше продолжить работу в этих апартаментах, а также загородном особняке под Киевом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что после ухода с поста главы Госкино Филиппа Ильенко на высокую должность в числе других кандидатов претендует режиссер Алексей Кирющенко, снявший сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Кирющенко также снимал фильмы «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк, «Сваты», «Между нами, девочками».

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