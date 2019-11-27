- 22:28 Пристайко дал совет Apple, признавшей Крым российским
- 22:21 Отключены десятки зданий: стали известны подробности масштабного блэкаута в центре Киева
- 21:52 Суд хочет от Садового миллион: мэру Львова избрали меру пресечения
- 21:49 В Киеве особенным семьям ко Дню святого Николая выплатят материальную помощь
- 21:48 «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд — 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео гола
- 21:36 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:19 Печально известный "Новичок" внесли в список запрещенных в мире отравляющих веществ
- 21:18 Меган Маркл и принц Гарри показали фото со своей свадьбы, никогда прежде не публиковавшееся
- 20:31 Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь
- 20:19 Шутка юмора удалась: иллюзионист шокировал пассажиров в аэропорту "Борисполь"
- 20:09 СМИ рассказали, как глава АМКУ Терентьев «обилечивал» бизнес
- 19:49 В НАБУ рассказали, в чем именно подозревают Альперина
В Киеве особенным семьям ко Дню святого Николая выплатят материальную помощь
В Киеве ко Дню святого Николая (19 декабря) выплатят материальную помощь семейным домам, приемным семьям, патронатным воспитателям. Такое решение закреплено распоряжением горгосадминистрации № 2046.
Финансовую поддержку окажут:
- в размере 9 800 гривен — патронатным воспитателям одного — трех детей, оставленных без родительской опеки, детей-сирот и/или детей, лишенных родительской опеки;
- 9 800 гривен также выплатят приемным родителям, воспитывающим от одного до трех детей-сирот, детей без родительской опеки, детей из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- 16 800 гривен полагается родителям-воспитателям, приемным родителям, воспитывающим от четырех до шести детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из числа сирот и лишенных родительской заботы;
- 21 800 гривен получат родители-воспитатели, у которых семь и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Город будет выплачивать одноразовую адресную материальную помощь на текущие счета семей в банках, которые участвуют в проекте «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».
Кроме того, в День святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади зажгут главную елку страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минсоцполитики изменит систему финансирования соцуслуг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...