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Деньги

В Киеве особенным семьям ко Дню святого Николая выплатят материальную помощь

21:49 27 ноября 2019 82
Карточка киевлянина
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве ко Дню святого Николая (19 декабря) выплатят материальную помощь семейным домам, приемным семьям, патронатным воспитателям. Такое решение закреплено распоряжением горгосадминистрации № 2046.

Финансовую поддержку окажут:

  • в размере 9 800 гривен — патронатным воспитателям одного — трех детей, оставленных без родительской опеки, детей-сирот и/или детей, лишенных родительской опеки;
  • 9 800 гривен также выплатят приемным родителям, воспитывающим от одного до трех детей-сирот, детей без родительской опеки, детей из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • 16 800 гривен полагается родителям-воспитателям, приемным родителям, воспитывающим от четырех до шести детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из числа сирот и лишенных родительской заботы;
  • 21 800 гривен получат родители-воспитатели, у которых семь и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Город будет выплачивать одноразовую адресную материальную помощь на текущие счета семей в банках, которые участвуют в проекте «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».

Кроме того, в День святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади зажгут главную елку страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минсоцполитики изменит систему финансирования соцуслуг.

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