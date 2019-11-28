Спорт

«Ливерпуль» спасся от поражения на «Энфилде»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, завершилась программа предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов. За тур до финиша известны семь клубов, пробившихся в 1/8 финала турнира, — «Бавария», «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Барселона».

Группа Е

«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 1:1 (Ловрен, 65 — Мертенс, 21).

«Генк» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:4 (Самата, 74 — Дака, 43, Минамино, 45, Хванг, 69, Холанд, 87).

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 10 очков; 2. «Наполи» — 9; 3. «Зальцбург» — 7; 4. «Генк» — 1.

Группа F

«Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 3:1 (Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 — Санчо, 77).

«Славия» (Чехия) — «Интер» (Италия) — 1:3 (Соучек, 37, с пенальти — Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81). На 35-й и 90-й минутах Лукаку («Интер») не реализовал пенальти.

Положение команд: 1. «Барселона» — 11; 2. «Интер» — 7; 3. «Боруссия» — 7; 4. «Славия» — 2.

Группа G

«Зенит» (Россия) — «Лион» (Франция) — 2:0 (Дзюба, 42, Оздоев, 84).

«Лейпциг» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:2 (Форсберг, 90, с пенальти, 90+6 — Пицци, 20, Винисиус, 59).

Положение команд: 1. «Лейпциг» — 10; 2. «Зенит» — 7; 3. «Лион» — 7; 4. «Бенфика» — 4.

Группа Н

«Валенсия» (Испания) — «Челси» (Англия) — 2:2 (Солер, 40, Васс, 82 — Ковачич, 41, Пулишич, 50). На 65-й минуте Парехо («Валенсия») не реализовал пенальти.

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:2 (Зиех, 2, Промес, 59). На 77-й минуте Зиех не реализовал пенальти.

Положение команд: 1. «Аякс» — 10; 2. «Валенсия» — 8; 3. «Челси» — 8; 4. «Лилль» — 1.

В последнем туре в группах Лиги чемпионов сыграют: «Наполи» — «Генк», «Зальцбург» — «Ливерпуль» (группа Е), «Боруссия» Д. — «Славия», «Интер» — «Барселона» (группа F), «Лион» — «Лейпциг», «Бенфика» — «Зенит» (группа G), «Челси» — «Лилль», «Аякс» — «Валенсия» (группа Н) — 10 декабря; «ПСЖ» — «Галатасарай», «Брюгге» — «Реал» (группа А), «Бавария» — «Тоттенхэм», «Олимпиакос» — «Црвена Звезда» (группа В), «Шахтер» — «Аталанта», «Динамо» З. — «Манчестер Сити» (группа С), «Байер» — «Ювентус», «Атлетико» — «Локомотив» (группа D).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Мальме» — «Динамо».

Фото Getty Images

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