Происшествия

«Черные археологи» разграбили древний курган в Запорожской области: детали и фото с места происшествия

В Запорожской области группа неизвестных разграбила курган — кочевническое захоронение в районе села Григорьевка. Как сообщил в Facebook директор Департамента культуры, туризма и национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Мороко, о случившемся в Центр защиты культурного наследия сообщили краеведы. Напомним, ранее на Мамай-горе в Запорожской области археологи обнаружили древнее захоронение скифского воина.

По оценкам специалистов, разграбление кургана имело промышленный характер, а копатели работали под надзором вооруженных людей. Более того, когда на место незаконных раскопок прибыли сотрудники Департамента культуры, им пытались повредить автомобиль.

Избежать этого удалось только в связи со своевременным вмешательством полиции.

По данным местных СМИ, Главное управление Национальной полиции Украины в Запорожской области сообщило о намерении открыть уголовное производство по факту инцидента.

В связи со случившимся Департамент решили инициировать проведение полной инвентаризации всех существующих в регионе курганов, с привлечением представителей местного самоуправления и правоохранителей.

Последствия незаконных раскопок

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве в ходе реконструкции старинной церкви Спаса на Берестове и благоустройства прилегающей к ней территории археологи обнаружили остатки поселения IX века до нашей эры.

А на территории Софии Киевской археологи нашли древнюю печать чиновника византийского императора.

Фото Facebook/Владислав Мороко

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