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- 10:00 Гигантские фонари и яркое шоу: в Киеве откроется новый фестиваль
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Гигантские фонари и яркое шоу: в Киеве откроется новый фестиваль (фото, видео)
Печерский ландшафтный парк и зимой не отдыхает от выставок. На Певческом поле уже монтируют конструкции очередного фестиваля, на сей раз светового, который стартует 13 декабря. Как разъяснили специалисты компании — организатора мероприятия, не следует путать нынешний фестиваль гигантских китайских фонарей с запуском небесных фонариков. Данная выставка демонстрирует пласт восточной культуры, представленной огромными цветными инсталляциями. Благодаря подсветке фигур изнутри создается волшебная атмосфера, и посетители переносятся в таинственный мир сказок и легенд Поднебесной.
— Это второй подобный фестиваль китайских гигантских фонарей в Киеве, — рассказал «ФАКТАМ» организатор выставки — руководитель компании Grand Event Денис Погорелко. — В прошлом году выставка имела огромный успех у киевлян и гостей города, сейчас же выбрана новая ее тематика — «Легенды Поднебесной». Преподнесем посетителям новогодний сюрприз — представим новые светящиеся фигуры и шоу, хотя в целом формат соблюдается прежний. В каждой из 30 зон (начиная от центральной аллеи входа и по всему Певческому полю) разместят разное количество светящихся ярких объектов.
Выставка всемирно известна: она побывала в более чем 40 странах мира. В Киев приехала из Манчестера (Великобритания), а до этого ее показали в Харькове.
Подготовительная работа к фестивалю в Киеве ведется уже несколько месяцев, а собрать композиции на Певческом поле предстоит в кратчайшие сроки, чтобы киевляне могли увидеть ее в период новогодне-рождественских праздников. Всё фестивальное оснащение должно прибыть в столицу почти в десяти фурах. С первой партией оборудования уже работают около 50 китайских инженеров и местные специалисты. Приступили к монтажу конструкций.
В парке появятся сияющие и красочные инсталляции (подсвечиваются изнутри 15 тысячами LED-лампочек), которые достигают в высоту 40 метров. В основном в композициях фестиваля прослеживается китайская тема: гигантский дракон, воины легендарной терракотовой армии, сады райских птиц, китайские панды, олени, огромные цветы, фламинго, герои китайских сказок, Большая китайская стена, зоопарк, пекинская опера, подводный мир, аллея влюбленных
Посетители также увидят шоу китайских артистов, а поскольку фестиваль новогодний, не обойдется без резиденции Санта-Клауса с подарками, яркой развлекательной программы, будут площадки для активностей детей и взрослых, фуд-корты с китайской едой, ярмарка, сувениры, тематические мастер-классы и множество сюрпризов.
Фестиваль проработает до 2 февраля (с 16:00 до 22:00) в вечерне-ночное время ежедневно. Стоимость билета для взрослых — 200 гривен, для детей (до 7 лет с документами — бесплатно) — 160 гривен, для семейных билетов — до 15 процентов скидки (один билет для взрослого и два детских обойдутся в 450 гривен, два для взрослых и один детский — в 480 гривен).
Между тем в Киеве на улице Рейтарской активно создают экопарк, который откроют уже в декабре. Рядом с фигуркой известного всем «Ежика в тумане» обустраивают уголок, где использован инновационный подход с внедрением энергосберегающих технологий. Проект реализуют в рамках общественного бюджета 2019 года, сообщил на своей странице в Facebook руководитель Шевченковской райадминистрации Олег Гаряга. Создаваемый объект демонстрирует возможность, во-первых, использовать альтернативные источники энергии вместо электричества, а во-вторых, — разумно и бережно относиться к природным ресурсам. Поэтому и покрытие дорожек, и парковая мебель выполнены из переработанных отходов.
В этой зоне отдыха установят солнечные батареи для уличного освещения, зарядные станции на основе возобновляемых источников энергии. А посередине парка разместят арт-объект с подсветкой, которая будет меняться, если люди выбросят использованные батарейки в специальные контейнеры. Возможно, такая воспитательная функция подействует лучше других агиток. Кроме того, здесь появятся контейнеры для сортировки мусора.
Ранее «ФАКТЫ"рассказывали, куда можно пойти в Киеве уже в эти выходные, 30 ноября и 1 декабря.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в Киеве в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открылась уникальная выставка «Врятовані святині України», на которой представлены реликвии Успенского собора, взорванного во время гитлеровской оккупации Киева в ноябре 1941 года.
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