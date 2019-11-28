Гигантские фонари и яркое шоу: в Киеве откроется новый фестиваль (фото, видео)

Шоу-бизнес

Печерский ландшафтный парк и зимой не отдыхает от выставок. На Певческом поле уже монтируют конструкции очередного фестиваля, на сей раз светового, который стартует 13 декабря. Как разъяснили специалисты компании — организатора мероприятия, не следует путать нынешний фестиваль гигантских китайских фонарей с запуском небесных фонариков. Данная выставка демонстрирует пласт восточной культуры, представленной огромными цветными инсталляциями. Благодаря подсветке фигур изнутри создается волшебная атмосфера, и посетители переносятся в таинственный мир сказок и легенд Поднебесной.

— Это второй подобный фестиваль китайских гигантских фонарей в Киеве, — рассказал «ФАКТАМ» организатор выставки — руководитель компании Grand Event Денис Погорелко. — В прошлом году выставка имела огромный успех у киевлян и гостей города, сейчас же выбрана новая ее тематика — «Легенды Поднебесной». Преподнесем посетителям новогодний сюрприз — представим новые светящиеся фигуры и шоу, хотя в целом формат соблюдается прежний. В каждой из 30 зон (начиная от центральной аллеи входа и по всему Певческому полю) разместят разное количество светящихся ярких объектов.

Выставка всемирно известна: она побывала в более чем 40 странах мира. В Киев приехала из Манчестера (Великобритания), а до этого ее показали в Харькове.

Подготовительная работа к фестивалю в Киеве ведется уже несколько месяцев, а собрать композиции на Певческом поле предстоит в кратчайшие сроки, чтобы киевляне могли увидеть ее в период новогодне-рождественских праздников. Всё фестивальное оснащение должно прибыть в столицу почти в десяти фурах. С первой партией оборудования уже работают около 50 китайских инженеров и местные специалисты. Приступили к монтажу конструкций.

В парке появятся сияющие и красочные инсталляции (подсвечиваются изнутри 15 тысячами LED-лампочек), которые достигают в высоту 40 метров. В основном в композициях фестиваля прослеживается китайская тема: гигантский дракон, воины легендарной терракотовой армии, сады райских птиц, китайские панды, олени, огромные цветы, фламинго, герои китайских сказок, Большая китайская стена, зоопарк, пекинская опера, подводный мир, аллея влюбленных и т. д. Также экспонируется фигура американской статуи Свободы, подчеркивающей международное значение выставки. На изготовление элементов выставки ушло более 2,5 километров шелка. Как показал прошлогодний опыт, инсталляции выдерживают зимние морозы, ветры и снег.

Гостям фестиваля помогут окунуться в волшебную атмосферу персонажи старинных китайских сказок, яркие цветы, птицы, комичные герои и другие неимоверные инсталляции

Посетители также увидят шоу китайских артистов, а поскольку фестиваль новогодний, не обойдется без резиденции Санта-Клауса с подарками, яркой развлекательной программы, будут площадки для активностей детей и взрослых, фуд-корты с китайской едой, ярмарка, сувениры, тематические мастер-классы и множество сюрпризов.

Фестиваль проработает до 2 февраля (с 16:00 до 22:00) в вечерне-ночное время ежедневно. Стоимость билета для взрослых — 200 гривен, для детей (до 7 лет с документами — бесплатно) — 160 гривен, для семейных билетов — до 15 процентов скидки (один билет для взрослого и два детских обойдутся в 450 гривен, два для взрослых и один детский — в 480 гривен).

Между тем в Киеве на улице Рейтарской активно создают экопарк, который откроют уже в декабре. Рядом с фигуркой известного всем «Ежика в тумане» обустраивают уголок, где использован инновационный подход с внедрением энергосберегающих технологий. Проект реализуют в рамках общественного бюджета 2019 года, сообщил на своей странице в Facebook руководитель Шевченковской райадминистрации Олег Гаряга. Создаваемый объект демонстрирует возможность, во-первых, использовать альтернативные источники энергии вместо электричества, а во-вторых, — разумно и бережно относиться к природным ресурсам. Поэтому и покрытие дорожек, и парковая мебель выполнены из переработанных отходов.

В этой зоне отдыха установят солнечные батареи для уличного освещения, зарядные станции на основе возобновляемых источников энергии. А посередине парка разместят арт-объект с подсветкой, которая будет меняться, если люди выбросят использованные батарейки в специальные контейнеры. Возможно, такая воспитательная функция подействует лучше других агиток. Кроме того, здесь появятся контейнеры для сортировки мусора.

Ранее «ФАКТЫ"рассказывали, куда можно пойти в Киеве уже в эти выходные, 30 ноября и 1 декабря.

«ФАКТЫ» писали также о том, что в Киеве в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открылась уникальная выставка «Врятовані святині України», на которой представлены реликвии Успенского собора, взорванного во время гитлеровской оккупации Киева в ноябре 1941 года.

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