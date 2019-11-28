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Новые тренды в маникюре: роскошный нюд (фото)
Осень на исходе. Зима уже на пороге, поэтому хочется знать, какие модные тенденции она нам готовит. Их немало. Элегантная роскошь сочетается с удобством. Ведь, как говорила Коко Шанель, роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь.
О модных тенденциях в нейл-арте «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии призер международного конкурса по нейл-дизайну Наталья Зеновей.
— Нейл-арт — это особая ниша в современном искусстве, — говорит Наталья Зеновей. — Какие тренды предложит нам грядущий сезон? Графический дизайн, судя по всему, уступает место минимализму. Зимой в тренде будут ногти короткой и средней длины, более естественные и элегантные. Французский маникюр и нюд — фавориты сезона. Блеск, кристаллы, акварель и 3D-эффект — всё это с успехом будет носиться.
— Как правильно сделать выбор?
— Смотря какая у вас цель. Если вы хотите быть в центре внимания, ваш маникюр должен быть необычным, в какой-то степени экстравагантным. Если хотите выглядеть элегантно, это совсем другая история. Маникюр должен быть простым и изысканным одновременно. Если вы идете на вечеринку и на вас будет гламурный наряд, идеальный маникюр оттенит его красоту. Он не должен быть перегружен декором.
— Многие нейл-стилисты говорят о том, что всё популярнее становятся короткие ногти. Они красиво смотрятся с нюдовым покрытием. А как они сочетаются с разными оттенками цветов?
— Кто сказал, что люди с короткими ногтями не могут наслаждаться красочным маникюром? Выберите темный цвет, и вы обязательно почувствуете себя стильной.
— Наталья, что в работе нейл-стилиста сложнее всего?
— Это непростой вопрос. Я знаю одно: если вы действительно хотите стать профессионалом, вам придется много работать над собой, постоянно учиться и совершенствоваться. Впрочем, думаю, так в любой сфере. Лучшая награда для нейл-стилиста — счастливые улыбки клиенток.
— Какой главный вопрос вы обычно задаете новой клиентке?
— Важно выяснить, о каком маникюре она мечтает. Какие форма и цвет ногтей ей нравятся.
— Что, по-вашему, является критерием хорошего вкуса?
— Вспоминается легендарная Коко Шанель, которая считала, что женщина должна сочетать в своем образе классику со сказкой.
— Что вас вдохновляет на творчество?
— Вдохновение очень важно для творчества. Иногда оно полностью заполоняет тебя, ты погружаешься в него и не можешь больше ни о чем другом думать. В каждом маникюре есть маленький Пикассо.
Если вы находитесь в салоне красоты и хотите приятно провести время, «ФАКТЫ» предлагают вам ответить на вопросы теста «На пике моды».
1. Какой из оттенков красного будет на пике моды этой зимой?
А — оттенок перца чили
Б — вишневый
В — алый
2. Какой из оттенков не актуален в данном сезоне?
А — бордовый
Б — неоновый салатовый
В — желтый
3. Какой оттенок идеален для офиса?
А — нюд
Б — коралл
В — абрикосовый
4. Какой цвет лучше всего в осенне-зимний период сочетать с черным?
А — коричневый
Б — белый
В — серый
5. Какое сочетание не актуально?
А — френч и цветы
Б — цветы и блестки
В — мраморный дизайн и беби-бумер
6. Какое растение нашло отражение в нейл-моде?
А — руккола
Б — базилик
В — лаванда
7. Какое трио актуально в этом сезоне?
А — белый — черный — мятный
Б — красный — белый — черный
В — черный — красный — желтый
8. Какой рисунок чаще всего можно увидеть зимой на ногтях?
А — бабочка
Б — звезда
В — зонт
9. Какое слово чаще всего используют для описания модных тенденций в маникюре?
А — гламурный
Б — лаконичный
В — винтажный
10. Какой оттенок моден в декоре?
А — золотой
Б — медный
В — стальной
Правильные ответы
1 — А
2 — Б
3 — А
4 — Б
5 — В
6 — В
7 — Б
8 — Б
9 — Б
10 — А
Подсчитайте количество правильных ответов.
Если вы ошиблись лишь дважды, ваш результат можно назвать блестящим. Все женщины стремятся быть красивыми, а у вас, судя по сему, это получается. Знания трендов плюс интуиция — этот тандем вас никогда не подводит. При каждой возможности вы листаете модный журнал, смотрите фэшн-канал, заходите в брендовые магазины даже не с целью что-то купить, а для того, чтобы просто посмотреть новую коллекцию. Если в салоне красоты не находите свежей модной прессы, а вам предлагают устаревшую, вы негодуете. Если продавец в брендовом магазине не знает названия модного цвета сезона, это вас очень расстроит — ведь это и есть непрофессионализм. Вы можете сами проконсультировать по моде коллег и друзей. Ваш стиль они считают эталоном красоты! И мы вас с этим поздравляем.
Если вы ошиблись не более четырех раз, ваш результат говорит о том, что вы хотите быть стильной, но вам немного не хватает знаний. Больше интересуйтесь модой. И тогда вам не понадобятся советы подруг насчет выбора одежды, макияжа, маникюра. Миром моды сейчас правят тренды. И хотите ли вы того или нет, это так. Интересуясь модными новостями, вы станете выглядеть более стильно и чувствовать себя уверенней. А это так важно, чтобы быть решительной в осуществлении задуманного.
В остальных случаях не стоит расстраиваться. Судя по результату, вас вряд ли можно назвать модным экспертом. Но, возможно, вы в начале пути и когда-то им станете. А если у вас другая профессия и другие цели в жизни, не переставайте интересоваться модой. Это необходимо каждой женщине для того, чтобы чувствовать себя особенной. Когда вашим стилем восхищаются на работе и в кругу близких, разве это не приятно? Приятно, конечно. И мы вам желаем чаще получать комплименты. Они радуют и вдохновляют, мотивируют и стимулируют.
Ранее Наталья Зеновей, рассказывая «ФАКТАМ» о трендовых оттенках маникюра, отметила, что сейчас в моде интенсивно-красный, темно-фиолетовый и шоколадный.
А румынский нейл-стилист призер международного конкурса по ногтевому искусству Ильдико Герасим, которая работает в Великобритании, рассказала, что в нынешнем сезоне в тренде короткие и «обнаженные» ногти в нюдовой палитре.
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