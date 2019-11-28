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Пресс-релиз

Инструменты Dnipro-M выиграли “Народную премию”

16:53 28 ноября 2019 4
болгарка

Бренд Dnipro-M на основе голосов потребителей победил в 6 номинациях. На сайте «Украинской народной премии» были объявлены результаты голосования в категории инструмента. Dnipro-M третий год подряд получает награду независимого голосования потребителей. Бренд заслужил доверие в следующих номинациях.

Угловые шлифмашины

Болгарки угловые Dnipro-M понравились покупателям удачным сочетанием цены и качества. Можно выделить следующие основные преимущества УШМ:

1. Защита двигателя от короткого замыкания и пыли.
2. Малый вес (от 1,6 кг) и крепкий корпус из АБС пластика.
3. Наличие плавного пуска у большинства моделей.

Еще одно достоинство — большой выбор болгарок с диаметром диска от 115 мм до 250 мм. Линейка инструмента постоянно пополняется. Наглядный пример — новые аккумуляторные угловые шлифовальные машины.

Купить болгарку можно в официальном интернет-магазине Dnipro-M.

Лучший перфоратор в Украине

Следует выделить следующие преимущества перфораторов Dnipro-M:

1. Высокая мощность (от 1200 Вт).
2. Регулятор оборотов для удобного засверливания.
3. Долгая работа без остановки (от 2 часов).

На официальном сайте Dnipro-M есть профессиональные и бытовые перфораторы.

Шуруповерты

Сетевые шуруповерты Dnipro-M уже показали эффективность в работе. Но получить первое место помогли именно аккумуляторные шуруповерты. Их создавали для максимальной производительности и удобства.

Сварочные аппараты

Профессионалы предпочитают сварочные аппараты Dnipro-M по следующим причинам:

1. Защита от пыли и влаги.
2. Наличие функции Hot Start для легкого зажигания дуги.
3. Система охлаждения, устраняющая перегрев деталей.

Плиткорезы

Малые габариты, надежная станина и хорошая производительность отличают плиткорез Dnipro-M от аналогов. Победить в этой категории также помогло наличие защитного кожуха, удобной линейки и возможность работы под 45°.

Сервисное обслуживание

Сервисные центры Dnipro-M расположены по всей территории страны. Гарантия на инструмент бренда составляет от 3 до 5 лет.

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