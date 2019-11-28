Пожар в Одессе: пенсионерка и ребенок погибли из-за неисправного удлинителя (фото)

Происшествия

В четверг, 28 ноября, в Суворовском районе Одессы в 9-этажном жилом доме по улице Семена Палия, 78 загорелась квартира на пятом этаже. Во время тушения пожара были эвакуированы шесть человек, спасены двое. Спасатели обнаружили двух погибших — 82-летнюю женщину и 3-летнюю девочку. Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрического удлинителя, сообщили в региональном главке ГСЧС.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в детской комнате, где играли двое детей — 4 и 3 лет. В другой комнате этой же квартиры находилась пенсионерка, с которой детей оставила мать, уходя на работу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Когда вспыхнуло пламя, старшая девочка сразу выбежала из квартиры, а младшая девочка и пенсионерка погибли.

Как отмечается, женщину обнаружили у дверей на лестнице, а ребенка — в детской под диваном. По предварительной информации, они отравились продуктами горения.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Предварительно ЧП квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

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