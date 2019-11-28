Дело Головина: экс-начальника одесской полиции оставили под домашним арестом

Происшествия

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему начальнику главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину. Ему определен ночной домашний арест с ношением электронного браслета до 26 января. Суд также продлил Головину запрет на выезд за границу.

Напомним, генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин подал в отставку с поста руководителя ГУНП в Одесской области в апреле этого года по состоянию здоровья. В июле был задержан по подозрению в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением, а затем арестован.

Головин обязан воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве, с сотрудниками Одесского регионального главка Нацполиции, а также воздерживаться от контактов с работниками других правоохранительных органов, если такое общение не связано с выполнением процессуальных и следственных действий по уголовным производствам и процессуальным действиям в административных производствах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что суд смягчил Головину меру пресечения и отменил круглосуточный арест.

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