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Происшествия

В Одессе иностранец сломал ноги, убегая от полиции

21:03 28 ноября 2019 136
Балкон
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на четверг, 28 ноября, в Приморский отдел полиции доставили двух иностранцев, в которых охранник известного ресторана «Тавернетта» в центре города на улице Екатерининской, куда они пришли, узнал воров-карманников. Сотрудники ресторана попросили «гостей» покинуть заведение, но на улице один из них охранника заточкой в грудь.

Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник, пострадавшего госпитализировали, а злоумышленники с места преступления скрылись.

Их задержали и доставили в Приморский отдел полиции. По словам источника, подозреваемых проводили в конференц-зал, расположенный на втором этаже. По не установленным пока причинам во время следственных действий один из них (ударивший ножом охранника) пытался сбежать — вышел на балкон и прыгнул.

В результате падения молодой мужчина (выходец из Кавказского региона) сломал обе ноги. Он госпитализирован.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Информацию подтвердили в региональном главке Нацполиции, бывший руководитель которого Дмитрий Головин сейчас находится под домашним арестом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали банду кавказцев, которыми руководил вор в законе.

Также в Одессе мужчина в форме полицейского нападал на иностранцев.


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