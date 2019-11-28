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Происшествия

В Одессе легковушка сбила двух женщин, одну – насмерть

23:25 28 ноября 2019 228
Знак ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в четверг, 28 ноября, в Одессе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Opel Omega сбил двух женщин, одна из которых скончалась на месте происшествия.

Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции, на месте происшествия выяснилось, что автомобиль под управлением 32-летнего водителя двигался по Балтской дороге в направлении улицы Профессора Карышковского и на неосвещенном участке дороги сбил двух пешеходов.

55-летняя женщина погибла, 58-летнюю скорая помощь доставила в больницу. Пострадавшая госпитализирована.

На месте ДТП работают следователи, обстоятельства устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по делу о смертельном ДТП в Харькове осенью 2017 года Верховный суд не стал рассматривать апелляцию одного из виновников — Геннадия Дронова. Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы. Обоим осужденным осталось сидеть в тюрьме 8 лет.

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