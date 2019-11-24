- 07:25 Новые тренды в маникюре: роскошный нюд
- 07:17 «Динамо» забило в Швеции трижды, но в меньшинстве не устояло на 96-й минуте: видеообзор матча
- 07:15 Дождливо и ветренно: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
- 06:58 Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина
- 05:55 Ползучий реванш: Тука рассказал, что на самом деле происходит в Украине при Зеленском
- 05:20 Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку
- 04:56 Храбрый козел стал вожаком стаи собак (забавное видео)
- 04:56 Кому не повезет сегодня: гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
- 03:57 Экологическая катастрофа под Николаевом: море выбросило на берег тысячи мертвых медуз
- 03:23 "Друг" из соцсетей оказался педофилом: в Киеве 41-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю школьницу
- 02:56 Украина провела переговоры с Россией по поводу газа: что об этом известно
- 01:55 "Медсестра Кейт": жена принца Уильяма тайно работала два дня в роддоме Лондона
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2004
Скульптор: Alfredo Llorens
Размер: 33×17 cm
Лимитированная серия
Страна: Испания Мануфактура: Lladro Год создания: 2004 Скульптор: Alfredo Llorens Размер: 33×17 cm Лимитированная серия Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня во многих странах мира люди, страдающие шопинговыми увлечениями, массово ринутся в бесконечную бездну торговых залов в поисках ненужных вещей, на которые именно в день ''чёрной пятницы'' будут объявлены сногсшибательные скидки. Честно говоря, даже останавливать ваше внимание на этой торговой теме не хочется. Во-первых, потому что об этом уже писано-переписано. А, во-вторых, спокойно смотреть на то, как люди покупают всё подряд только потому, что это якобы стоит дешевле, чем обычно, я, например, не могу. Особенно в наших магазинах, где на залежалый товар сначала накручивают непомерно высокую цену, а затем на табличках пишут ''Скидки от 30 до 70 процентов!'' и этого оказывается достаточным для того, чтобы возбуждённые покупатели начинали сметать с прилавков всё подряд.
Давайте-ка я лучше расскажу вам историю, произошедшую в этот же день ровно 65 лет назад, в ночь с 29 на 30 ноября 1954 года, в США, то есть там же, где несколькими годами позднее зародилась эта дурацкая традиция проведения шумных распродаж под названием ''чёрные пятницы''.
В небольшом посёлке Оук-Гроув вблизи города Сулакога, штат Алабама, слушая музыкальную передачу по радиоприёмнику, мирно дремала на диване 34-летняя женщина по имени Энн Элизабет Ходжес. Где ей было знать о том, что с ней может произойти, если на неё вдруг с неба свалится настоящий космический метеорит. Однако именно так всё и произошло. Внеземной объект весом 3,86 кг, пробив крышу дома, отскочил рикошетом от радиоприёмника и нанёс миссис Ходжес сильные ушибы руки и бедра, в результате чего она была срочно госпитализирована.
Первоначально метеорит был изъят представителями ВВС США, посчитавшими этот инцидент первым в мире задукоментированным случаем попадания внеземного объекта в человека. Однако муж потерпевшей с помощью адвоката сумел отсудить редкую вещь с целью её дальнейшей перепродажи. Сообщалось, что Ходжесам предлагали за метеорит 5 тысяч долларов, но они отказались, надеясь выручить за него гораздо больше. В результате оказалось, что, так и не сумев продать внеземной объект по высокой цене, Ходжесы вынуждены были пожертвовать его в Музей естественной истории Алабамского университета, где его и сегодня может увидеть каждый желающий.
Но самое интересное, как позже выяснилось, произошло в 3750 метрах от дома Ходжесов. На следующий день, 1 декабря, фермер Джулиус К. Мак-Кинни нашёл второй фрагмент всё того же метеорита, который весил 1,7 кг. Не устраивая из этой находки много шума и будучи человеком предприимчивым от природы, Мак-Кинни сумел продать свой камень Смитсоновскому институту по такой цене, о которой стороны — во избежание каких-либо неприятных последствий — решили ни с кем не делиться. Вот вам и рассказ о том, кому в торговых отношениях может, как говорится, повезти на ровном месте, а кто на очевидной выгоде не только нажиться не умеет, но даже вернуть деньги, потраченные на восстановление здоровья, порушенного свалившимся на голову ''чудом'', вернуть не способен.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?