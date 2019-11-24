29 ноября 2019

Сегодня во многих странах мира люди, страдающие шопинговыми увлечениями, массово ринутся в бесконечную бездну торговых залов в поисках ненужных вещей, на которые именно в день ''чёрной пятницы'' будут объявлены сногсшибательные скидки. Честно говоря, даже останавливать ваше внимание на этой торговой теме не хочется. Во-первых, потому что об этом уже писано-переписано. А, во-вторых, спокойно смотреть на то, как люди покупают всё подряд только потому, что это якобы стоит дешевле, чем обычно, я, например, не могу. Особенно в наших магазинах, где на залежалый товар сначала накручивают непомерно высокую цену, а затем на табличках пишут ''Скидки от 30 до 70 процентов!'' и этого оказывается достаточным для того, чтобы возбуждённые покупатели начинали сметать с прилавков всё подряд.

Давайте-ка я лучше расскажу вам историю, произошедшую в этот же день ровно 65 лет назад, в ночь с 29 на 30 ноября 1954 года, в США, то есть там же, где несколькими годами позднее зародилась эта дурацкая традиция проведения шумных распродаж под названием ''чёрные пятницы''.

В небольшом посёлке Оук-Гроув вблизи города Сулакога, штат Алабама, слушая музыкальную передачу по радиоприёмнику, мирно дремала на диване 34-летняя женщина по имени Энн Элизабет Ходжес. Где ей было знать о том, что с ней может произойти, если на неё вдруг с неба свалится настоящий космический метеорит. Однако именно так всё и произошло. Внеземной объект весом 3,86 кг, пробив крышу дома, отскочил рикошетом от радиоприёмника и нанёс миссис Ходжес сильные ушибы руки и бедра, в результате чего она была срочно госпитализирована.

Первоначально метеорит был изъят представителями ВВС США, посчитавшими этот инцидент первым в мире задукоментированным случаем попадания внеземного объекта в человека. Однако муж потерпевшей с помощью адвоката сумел отсудить редкую вещь с целью её дальнейшей перепродажи. Сообщалось, что Ходжесам предлагали за метеорит 5 тысяч долларов, но они отказались, надеясь выручить за него гораздо больше. В результате оказалось, что, так и не сумев продать внеземной объект по высокой цене, Ходжесы вынуждены были пожертвовать его в Музей естественной истории Алабамского университета, где его и сегодня может увидеть каждый желающий.

Но самое интересное, как позже выяснилось, произошло в 3750 метрах от дома Ходжесов. На следующий день, 1 декабря, фермер Джулиус К. Мак-Кинни нашёл второй фрагмент всё того же метеорита, который весил 1,7 кг. Не устраивая из этой находки много шума и будучи человеком предприимчивым от природы, Мак-Кинни сумел продать свой камень Смитсоновскому институту по такой цене, о которой стороны — во избежание каких-либо неприятных последствий — решили ни с кем не делиться. Вот вам и рассказ о том, кому в торговых отношениях может, как говорится, повезти на ровном месте, а кто на очевидной выгоде не только нажиться не умеет, но даже вернуть деньги, потраченные на восстановление здоровья, порушенного свалившимся на голову ''чудом'', вернуть не способен.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.