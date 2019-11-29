Политика

Из "Слуги народа" могут исключить еще 15 нардепов: сделано резонансное заявление

Фракция «Слуга народа», которая имеет большинство в Верховной Раде, может лишиться ряда народных депутатов. Причем исключить из фракции народных избранников могут по воле руководства партии.

Такое заявление в интервью «ФАКТАМ» сделала ранее исключенная из «Слуги народа» нардеп Анна Скороход.

По ее словам, «наказать за инакомыслие» могут примерно 10−15 нардепов.

«Это те, кто высказывает свою точку зрения не боясь. Кстати, очень многие из нашей фракции меня поддерживали», — говорит Анна Скороход.

Как известно, 15 ноября из состава фракции «Слуга народа» исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова. Указанные нардепы связывали такое решение с тем, что они не поддержали позицию руководства партии во время некоторых голосований.

Ранее источники «ФАКТОВ» рассказывали о недовольстве примерно 15 нардепов из «Слуги народа» руководством партии и курсом президента.

Также источник рассказывал об ультиматуме, который руководители СН выдвинули своим депутатам.

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