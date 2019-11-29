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ВЭА призывает откорректировать законопроект № 2233, который критикует Еврокомиссия
Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии «(№ 2233) отменяет реформу энергорынка и монтирует в новую рыночную модель старый механизм ручного регулирования. Об этом говорится в обращении Всеукраинской энергетической ассамблеи к председателю Верховной Рады, председателю энергетического комитета парламента и министру энергетики.
«Предложенные изменения в законодательство значительно ухудшат условиях работы рынка электроэнергии в Украине и нивелируют преимущества новой конкурентной модели рынка электрической энергии, введенной в Украине на основе принципов Третьего энергетического пакета ЕС», — говорится в обращении.
В частности, отмечается, что законопроектом № 2233 устанавливается прямое ограничение свободной конкуренции на рынке электроэнергии путем применения до 1 июля 2023 года предельных цен в конкурентных сегментах рынка (рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок и балансирующий рынок) и ограничения производителей электроэнергии свободно выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии.
«Всеукраинская энергетическая ассамблея считает, что проголосованный в первом чтении законопроект № 2233
В связи с этим ассамблея предлагает депутатам при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть следующие предложения:
• исключить право регулятора устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка или предоставить регулятору право устанавливать предельные цены в конкурентных сегментах рынка исключительно в случае нарушения установившегося режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей, которое возникло в результате наступления чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины;
• исключить право регулятора устанавливать обязательства для участников продавать электроэнергию исключительно на рынке «на сутки вперед»;
• установить запрет импорта электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества.
Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, законопроект уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.
Европейская комиссия раскритиковала законопроект № 2233 в официальном письме, которое обнародовала председатель Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.
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