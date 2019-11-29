Мир

Житель итальянского города Неаполь Лука Трапанезе стал отцом-одиночкой, удочерив девочку с синдромом Дауна. Он взял ее к себе, когда ей было всего лишь 13 дней от роду.

Как сообщает издание The Mirror, от маленькой Альбы отказалась родная мать. Ее также отвергли более, чем 20 семейств, которые хотели удочерить или усыновить ребенка. Лука говорит, что почувствовал, что это его дочка, как только увидел ее.

«Когда я впервые взял ее на руки, меня переполнила радость… Я первый раз держал на руках новорожденного ребенка. Раньше я всегда боялся. Но, когда я держал Альбу, то понял, что готов стать ее папой», — вспоминает он.

В июле 2017 года Трапанезе, который с 14 лет был волонтером, работавшим с инвалидами и людьми с особыми потребностями, официально оформил опеку над малышкой.

41-летний Лука завел аккаунт в Instagram, в котором выкладывает свои снимки с дочкой, рассказывая об их повседневной жизни. У них уже более 130 тысяч последователей.

По словам итальянца, ребенок произвел революцию в его жизни и стал ее центром. «Она принесла мне счастье… Я горд тем, что являюсь ее отцом».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 13-летняя украинка с синдромом Дауна стала победительницей конкурса красоты в Европе.



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