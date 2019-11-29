Курс доллара хотят взвинтить до 27 гривен: что происходит

Деньги

Если в начале недели курсы доллара и евро заметно снижались, то к ее концу немного пошли вверх. Со среды, 27 ноября, американская валюта подорожала на 6 копеек, вновь поднявшись выше психологического уровня 24 грн за доллар, а европейская — на 2 копейки. Так, 29 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,04 грн за доллар и 26,45 грн за евро. Похожие колебания наблюдаются и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,88 грн, купить — по 24,13 грн, евро — сдать по 26,22 грн, купить — по 26,60 грн.

«В ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса американской валюты к гривне»

«Курс гривни немного подрос, хотя все еще колеблется вблизи отметки 24 грн за доллар, торгуясь с утра в пятницу на уровне 23,99 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне публикации статистики по зарплатам за октябрь, средний номинальный уровень которых достиг 10 727 грн, а годовые темпы роста составили 16,4%. В то же время реальный рост зарплат, с учетом инфляции, составил 9,2%.

Накануне в Вене Россия и Украина провели первые с 2014 года двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита газа с 2020 года, а также прямые закупки газа Украиной. Действующие контракты между странами на транзит и поставку газа завершаются в этом году, и их дальнейшая судьба может отразиться на курсах валют.

Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит стабильность и будет торговаться вблизи отметки 24 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Впрочем, в целом за неделю гривня все же укрепилась.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,5−0,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,19 грн до 24,04 грн (-0,7%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,10−24,12 до 23,97—23,99 грн (-0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 24,05—24,27 до 23,89—24,12 грн (-0,7% - -0,6%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,9% до 1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Доллар на межбанке уже во вторник и среду «нырнул» ниже уровня 24 грн. В четверг он вернулся на уровень выше этой отметки, однако в ходе утренних торгов пятницы вновь оказался ниже данного значения, обновив минимумы с января 2016 года.

В ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса американской валюты к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8−23,9 грн, а наличный доллар в банках — 23,7−24,0 грн". — прогнозирует Иосуб.

Владельцы предприятий-экспортеров решили повлиять на Нацбанк с помощью… акций протеста

Стоит отметить, что далеко не все довольны укреплением курса национальной валюты. Не секрет, что в процессе снижения курсов иностранных валют, в частности доллара, существенные экономические убытки несут отечественные экспортеры. Ведь они продают за рубеж свою продукцию за валюту, которую потом вынуждены продавать в Украине. И чем ниже курс иностранной валюты, тем меньше доходов они получают. Поэтому владельцы предприятий-экспортеров решили повлиять на Нацбанк с помощью… акций протеста.

В течение нескольких дней в центре Киева, у здания Национального банка Украины, якобы работники крупнейших украинских заводов проводили митинг. Участники акции протеста заявляют, что из-за укрепления национальной валюты до 24 грн за доллар крупнейшие металлургические предприятия страны находятся на грани остановки, а несколько десятков тысяч человек могут остаться без рабочих мест. Поэтому основное их требования к НБУ — вернуть курс на уровень 27 грн за доллар США и наказать руководство регулятора за «валютные спекуляции».

Протестующие утверждают, что сегодня вдвое сокращен объем выпускаемой их предприятиями продукции и люди работают не полную неделю за часть заработной платы. Якобы поэтому они и вышли к зданию Нацбанка с требованием не допустить валютные спекуляции и «удешевление доллара», поскольку продукция их заводов идет в основном на экспорт.

В НБУ также отреагировали на акции протеста.

«Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ «титушек», — говорится в официальном заявлении Нацбанка. — Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-собственник «ПриватБанка» Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов США, выведенных из «ПриватБанка» перед национализацией. Цель атаки — создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ; избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из «ПриватБанка» средства; помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего с МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве. Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и прочее. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий".

Кстати, ранее эксперты неоднократно признавали, что главным фактором укрепления гривни является не только финансовая политика НБУ, но и небывалая активность украинских и иностранных инвесторов, скупающих облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным Госказначейства, за десять месяцев нынешнего года Минфин привлек в госбюджет 202,8 млрд грн, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения ОВГЗ. В гривневом эквиваленте это составляет около 300 млрд грн. При этом доходы госбюджета за 10 месяцев составили 810,742 млрд грн при плане в 857,916 млрд грн. Таким образом получается, что 37% доходной части госбюджета за 10 месяцев составляют доходы от ОВГЗ. То есть каждая третья гривня в доходах госбюджета взята в долг!

Однако государство не только продает ОВГЗ, но и погашает ранее взятые займы. В частности, Министерство финансов Украины выплатило по облигациям внутреннего государственного займа 417 млн евро, что в гривневом эквиваленте погашения составило 11 млрд грн. В результате этого погашения на сегодня в обращении почти не осталось ОВГЗ в евро.

Стоит отметить, что миссия Международного валютного фонда провела очередные переговоры с украинским правительством, однако конкретных решений о выделении транша пока не приняла. Некоторые эксперты считают, что наша страна может не получить финансирование от МВФ в нынешнем году.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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