ДТП с Кулебой: пострадавший водитель дал первый комментарий

Происшествия

Второй участник аварии в поселке Чабаны под Киевом, где пострадал детский омбудсмен Николай Кулеба, дал интервью после ДТП. 21-летний Вадим из села Гатное Киево-Святошинского района Киевской области говорит, что принял извинения Кулебы и не держит на него зла.

Комментарий появился после встречи Кулебы (на фото слева) и второго водителя, Вадима, (на фото справа) в больнице.

«К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал даже больше, чем я. Я на него зла не держу», — рассказал водитель в комментарии ТСН.

Вадим уточнил, что в аварии получил сотрясение мозга, ушибы. Кулеба оказал материальную помощь пострадавшему, оплатил лечение. Сейчас водитель маршрутки выписался из больницы и лечится дома.

Житель Гатного также проинформировал, что он не безработный, как сначала утверждал представитель МВД. Вадим работает водителем, и в день аварии как раз ехал из Киева на свое предприятие.

Напомним, 24 ноября в селе Чабаны под Киевом на перекрестке столкнулись автомобиль Николая Кулебы и микроавтобус под управлением жителя Киевской области. Пострадали оба водителя, а также находившиеся в автомобиле сыновья омбудсмена.

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