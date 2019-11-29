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Мир

В центре Лондона устроили стрельбу: есть убитые и раненые (фото, видео)

17:06 29 ноября 2019 109
Полицеский на Лондонском мосту
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 29 ноября, в самом центре британской столицы на Лондонском мосту полиция была вынуждена открыть огонь на поражение по неизвестному, который напал с ножом на случайных прохожих. Он успел ранить несколько человек. Его личность и мотивы пока не сообщаются.

Лондонский мост остается оцеплен. Людей эвакуировали с близлежащих улиц. Также произведена эвакуация на центральных станциях метро.

Очевидцы рассказывают, что неизвестный выхватил нож и принялся наносит удары по прохожим. Несколько человек попытались обезвредить его — скрутить и отобрать оружие. Но им это не удалось. Полицейские прибыли очень быстро. Стрельба продолжалась несколько секунд.

Британские СМИ напоминают, что два с половиной года назад здесь же, на Лондонском мосту, был совершен теракт. В нем участвовали три террориста. Они убили восемь человек и ранили еще 48.

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