Кличко ультимативно отказал Офису президента назначить главу КГГА

Политика

Зе-команда потеряла контроль над столицей, так как не сняла киевского мэра Виталия Кличко с должности главы КГГА в начале осени. Сейчас Кличко значительно укрепил свои позиции и жестко «послал» переговорщиков из ОП, из-за чего планы помощника президента Андрея Ермака и народного депутата Николая Тищенко по установлению своего влияния на столицу провалились. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«В противостоянии за влияние на Киев новый поворот. План „умиротворения“ Кличко, который так долго вынашивали помощник президента Андрей Ермак и нардеп Николай Тищенко, похоже, провалился. В последнее время в СМИ просачивалась информация, что они договаривались с киевским мэром о том, чтобы последний уступил место главы КГГА юристу Алексею Резникову. Он сейчас занимает должность заместителя главы администрации и стал бы компромиссной фигурой и для Кличко, и для Ермака с Тищенко. Назначение провели бы без лишнего шума, а Кличко смог бы сохранить лицо и продолжил бы налаживать сотрудничество с этим крылом ОП. Такой расклад „продали“ президенту как самый эффективный», — написал политолог.

Однако, по его словам, Кличко на это «предложение» отреагировал крайне негативно и прервал переговоры с представителями из Офиса президента. Таким образом, подчеркнул эксперт, план Ермака и Тищенко распространить свое влияние на Киев провалился.

«Более того, столичный мэр пообещал, что в случае, если попытки снять его с должности главы КГГА продолжатся, он уйдет в еще более жесткую оппозицию к президенту и будет использовать для этого все имеющиеся ресурсы. И надо признать, что его позиции за последние пару месяцев значительно улучшились и укрепились. С момента, когда зашел первый разговор о снятии Кличко с поста главы КГГА, расклад постепенно становится все хуже и хуже для ОП», — считает Голобуцкий.

Он отметил, что время на стороне Кличко, поскольку Зе-команда и президент Зеленский быстро теряют поддержку в обществе.

«С каждым днем падает поддержка и „Слуг народа“ (спасибо бесконечным скандалам и склокам), и рейтинг самого президента. Как показал недавний соцопрос, проведенный КМИС, рейтинг Зеленского скатился с 73% до 52%. То есть президент теряет 10% поддержки в месяц. Можно констатировать, что Зе-команда уже потеряла Киев, вовремя не выпихнув Кличко из столицы, и сейчас он диктует свои условия ОП. Хотя в сентябре было наоборот», — подытожил Алексей Голобуцкий.



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