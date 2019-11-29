Люрекс и горошек: топ-5 трендовых колготок (фото)

Стиль жизни

Как это ни странно звучит, но моду на колготки ввели… мужчины! Правда, еще в далеком XIV веке носить их могли себе позволить только особы королевской крови. А вот первой женщиной, которая примерила колготки и ввела на них моду стала Екатерина Первая. С тех пор этот предмет незаменим в женском гардеробе.

— Сегодня сложно себе представить, как бы мы жили без этого элемента одежды, — сказала «ФАКТАМ» стилист программы «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная. — Он так же прочно вошел в нашу повседневность, как сумки, очки, украшения. Более того, каждый новый сезон диктует свои правила и формы этого атрибута женского гардероба.

— Значит, можно говорить о том, что существует мода на колготки?!

— Конечно! Можно даже назвать пять основных трендов, которых следует придерживаться в этом сезоне, подбирая себе этот элемент одежды. При этом надо понимать, что классику никто не отменяет — тонкие телесные или черные колготки должны быть в гардеробе каждой модницы. Но это, скорее, повседневный стиль, который ничем не выделит их обладательницу. Если же хочется следовать модным тенденциям, то надо учитывать не только комфорт и простоту изделия, но и его оригинальность.

— И какие колготки в этом сезоне занимают первое место?

— Список самых модных колготок сезона открывают изделия с имитацией чулок. Это выглядит очень необычно и откровенно. Пожалуй, такой выбор для смелых девушек. Подобная модель колготок лучше всего подходит для вечеринок или танцевальных клубов. Сейчас, когда вовсю идет подготовка к новогодним корпоративам, можно задуматься, чтобы подобрать наряд именно с таким ярким элементом. Ну, а если все же есть желание надеть такие колготки на работу, то образ в целом должен быть максимально классическим. А обувь обязательно без каблуков. Вам нужно избежать любого намека на фривольность. Конечно, это при условии, что вы дорожите своим местом работы.



— Какой следующий тренд сезона?

— Цветные колготки! Он держится уже несколько лет, не теряя своей актуальности. Секрет в том, что подобный «трюк» делает особенным любой образ. Главное, правильно подобрать цвет. В этом сезоне такие колготы не должны быть оттенка «вырви глаз». Стоит остановить свое внимание на достаточно приглушенных оттенках. В моде темно-синий, темно-зеленый и темно-бордовый. Но самое главное, чтобы эти оттенки перекликались с цветом одежды или обуви. Образ должен быть гармоничным, не кричащим. Скажем, желтые колготки и темно-зеленая юбка или платье. Все в приглушенных тонах. Очень красивое сочетание серого и бледно-розового, темно-зеленого и глубокого синего. Не надо бояться экспериментировать! Тем более с таким элементом одежды, как колготки.

— По крайней мере, это достаточно экономный вариант.

— В том-то и прелесть колготок. Они могут дополнить любой образ, стать его изюминкой. Главное, правильно их подобрать.

На третьем месте в трендах нынешнего сезона колготки с ромбами. Вообще, это такой прием, который сделает актуальным любой элемент вашей одежды. В моде все виды ромбов, кубов и квадратов: шотландский тартан, гусиная лапка. Они могут быть на юбке, свитере, шарфе, шапке… Но здесь есть один нюанс — поскольку колготки с таким рисунком сделают акцент на ноги, то юбка не должна быть слишком короткой. Скажем, чуть выше колен. Просто такой яркий принт, как ромб, требует соединения со сдержанной классикой.

— Каким стал четвертый тренд в колготках?

— На пике популярности колготки в горошек! Правда, и здесь есть одно простое правило. Если горошек будет крупным, то это визуально увеличит ваши ноги и будет смотреться смешно. Поэтому лучше остановиться на мелком горошке.

Еще один нюанс при выборе таких колготок. Они не должны быть плотнее 40 ден, иначе потеряется вся прелесть фактуры и рисунка.

— С какой одеждой лучше всего будет смотреться такой принт?

— Горошек — единственный принт, который можно соединять не только с однотонной одеждой. Конечно, не стоит одеваться, как «новогодняя елка», но будет отлично, если вы выберете разноцветный верх или низ вашего наряда. Горошек лишь подчеркнет изысканный вкус обладательницы таких колготок и точно никак не отвлечет внимание от общего образа.

— И, наконец, какими будут самые модные колготки сезона?

— Это колготки из люрекса. Известно, что сейчас вернулась мода девяностых годов, а с ней блеск, шик, яркость образов тех времен. Такая, знаете, повсеместная дискотека. Коснулась эта тенденция, в том числе, и аксессуаров. Теперь в гардеробе каждой модницы должна непременно быть одна блестящая вещь — сумочка, очки, блуза, платье, туфли или колготки. И вот именно колготки с люрексом вы можете выставлять напоказ, как вам захочется. Чем короче юбка или платье, тем лучше будут видны ваши ножки. Но надо помнить, что, в любом случае, верх одежды должен быть сдержанным — блуза или пиджак спокойных тонов. Кстати, что касается расцветки таких колготок, то она может быть совершенно разной: серебряной, золотой, сиреневой, желтой или синей. Главное сейчас — просто блестеть!



Ранее Ольга Нагорная эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала о самых модных пальто сезона, а также о том, как правильно подобрать к своей фигуре верхнюю одежду, какие модные тенденции учитывать и от каких фасонов стоит отказаться.

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