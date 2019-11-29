Встречу Зеленского с президентом Грузии внезапно отложили: что произошло

Политика

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину и встреча с Владимиром Зеленским были отложены и состоятся не ранее 2020 года. О государственных визитах стороны договорились в сентябре текущего года во время встречи в Польше. Будет ли ответный визит Зеленского в Тбилиси и когда стоить ждать такой поездки, пока не известно.

Инициатором переноса визита была украинская сторона. Официальной причиной называют слишком «плотный график» двух президентов.

«Учитывая насыщенные рабочие графики лидеров Украины и Грузии не удалось согласовать взаимоприемлемые сроки визита до конца текущего года. Мы совместно с грузинскими партнерами работаем над подготовкой и содержательным наполнением этого визита в следующем году», — приводит заявление украинского МИДа Укринформ.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была приглашена на инаугурацию Зеленского, а после этого в сентябре 2019 года состоялась встреча двух президентов в Варшаве на памятных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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