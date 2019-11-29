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Происшествия

Пришлось вызывать «скорую»: в Кривом Роге школьники устроили жуткую драку из-за учительницы

19:07 29 ноября 2019 121
кривой рог
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге зафиксирован новый случай школьного буллинга: на этот раз двое шестиклассников подрались из-за учительницы. Одному из школьников пришлось вызвать «скорую» и отвезти в больницу.

Конфликт между 12-летними учениками возник в школе № 51 в Саксаганском районе города. На уроке школьник грубо отвечал учительнице, его одноклассник попробовал заступиться за преподавателя. Перепалка между учениками на перемене переросла в открытую драку. Подросток ударил оппонента ногой в живот. Пострадавшему понадобилась госпитализация, сообщает 34 канал.

Из школы ученика с травмами увезли в городскую больницу № 8. Врачи говорят, что угрозы для пострадавшего нет. Причины конфликта и степень вины его участников разбирают полицейские из ювенальной превенции.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, что из многочисленных случаев школьного буллинга лишь немногие расследования закончились вынесением приговора. По многим инцидентам виновники избежали наказания, так как были несовершеннолетними. Также много случаев «зависли» в судах, слушания постоянно переносятся.

Тем временем психологи составили памятку для детей и их родителей, как не стать жертвой буллинга.

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