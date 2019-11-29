- 22:55 Суд арестовал "крестного отца контрабанды» Альперина
- 22:35 Убийство Гандзюк: подозреваемый рассказал, как готовилось преступление
- 21:59 В Киеве автохам стал заложником собственной наглости
- 21:24 Зеленский лишил Кривоноса двух должностей
- 21:10 Ударила 5-месячную дочь головой о шкаф: в Одессе отправили в тюрьму мать-убийцу
- 20:53 Полная ерунда: социолог разгромила идею Дубилета провести электронную перепись населения
- 20:15 Завтра будут висеть по всему Донбассу? Сеть возмутило свежее фото моста в Станице Луганской
- 20:15 Надвигается снегопад: к киевским водителям обратились с просьбой
- 19:57 Сливочного масла в 15 раз меньше нормы: как производители спредов обманывают покупателей
- 19:46 Дело Альперина: раскрыт механизм грандиозной коррупционной схемы
- 19:43 Задолжал за коммуналку: шокирующие детали самоубийства дворника в украинской школе
- 19:16 Война на Донбассе: в результате обстрела боевиков погиб боец ВСУ
В Киеве автохам стал заложником собственной наглости (видео)
В Киеве, где к вечеру 29 ноября все крупные улицы скованы пробками, некоторые особо изобретательные водители пытаются объезжать заторы по трамвайным путям. Из-за ловкачей блокируется движение не только автомобильного, но и рельсового транспорта. В Подольском районе нахального водителя расплата настигла тут же: пытаясь объехать пробку по рельсам, «автохам» угодил в провал и выбраться оттуда самостоятельно уже не смог.
Своей выходкой автомобилист намертво преградил движение трамвайному составу. Пассажиры трамвая, хотевшие поскорее попасть домой, попытались вытащить машину из ямы-ловушки, но безуспешно. Видео инцидента опубликовано на странице «Киев Оперативный».
В соцсетях комментаторы очень сочувствовали пассажирам трамвая:
А яму на дорогах называли отечественным ноу-хау против наглых водителей:
Напомним, власти Киева предупредили, что ситуация на дорогах в ближайшие дни еще больше осложнится, поскольку в столице ожидаются снегопады.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...