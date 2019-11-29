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Происшествия

В Киеве автохам стал заложником собственной наглости (видео)

21:59 29 ноября 2019 351
киев
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве, где к вечеру 29 ноября все крупные улицы скованы пробками, некоторые особо изобретательные водители пытаются объезжать заторы по трамвайным путям. Из-за ловкачей блокируется движение не только автомобильного, но и рельсового транспорта. В Подольском районе нахального водителя расплата настигла тут же: пытаясь объехать пробку по рельсам, «автохам» угодил в провал и выбраться оттуда самостоятельно уже не смог.

Своей выходкой автомобилист намертво преградил движение трамвайному составу. Пассажиры трамвая, хотевшие поскорее попасть домой, попытались вытащить машину из ямы-ловушки, но безуспешно. Видео инцидента опубликовано на странице «Киев Оперативный».


В соцсетях комментаторы очень сочувствовали пассажирам трамвая:

А яму на дорогах называли отечественным ноу-хау против наглых водителей:

Напомним, власти Киева предупредили, что ситуация на дорогах в ближайшие дни еще больше осложнится, поскольку в столице ожидаются снегопады.

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