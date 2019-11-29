Убийство Гандзюк: подозреваемый рассказал, как готовилось преступление

Происшествия

Один из подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин утверждает, что сначала группа хотела всего лишь максимально опозорить и унизить херсонскую чиновницу. Подыскивая способы дискредитации, противники Гандзюк обсуждали швыряние в мусорный бак, обливание зеленкой либо фекалиями с последующим фотографированием.

Версию от подозреваемого Левина опубликовали журналисты «Слідство.Інфо». Фигурант дела об убийстве скрывается от следствия, а потому общался с журналистами не лично, а передал им аудиозапись.

«Я заехал в офис, они там сидели. И шел разговор. Что-то вроде того, что она (Гандзюк) их там чем-то обидела. И кто-то предложил: «Вот, мол, надо что-то с ней сделать. Зайти, например, на рабочее месте и бросить в мусорный бак. А как вы себе это представляете? Как зайти в горсовет, какой «мусорный бак», как тянуть ее через горсовет?» — изложил суть разговора Левин.

Также было высказано предложение о том, чтобы облить Гандзюк зеленкой. «Потому что это наиболее распространенная форма в Украине. Я имею в виду: чиновников на митингах обливают зеленкой», — уточнил Левин.

Кроме того, звучала идея, чтобы вылить нечистоты на Гандзюк на ее рабочем месте, непосредственно в кабинете. «Павловский сказал, что у него есть какой-то человек, который проведет всех этих ребят, они зайдут с какого-то входа, не с центрального. Зайдут прямо в кабинет, обольют, сразу это все сфотографируют и потом это все выложат в интернет. Была такая ситуация», — добавил Левин.

Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк — советника мэра Херсона и городскую активистку — облили концентрированной кислотой. Гандзюк получила сильные ожоги и спустя пять месяцев скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд пятерым фигурантам дела Гандзюк вынесен приговор: от трех до 6,5 лет лишения свободы. В международный розыск объявлен Алексей Левин, которого следствие считает лицом, участвовавшим в организации преступления.

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